"Trovare un lavoro è un lavoro", le dritte del Lions

La Spezia - I Lions club del distretto 108ia2 hanno iniziato una collaborazione con le scuole

superiori per fornire agli studenti un metodo giusto e costruttivo per le scelte lavorative nel mutato panorama di accesso al mondo del lavoro. Sono iniziati quindi degli incontri, in via telematica, con alcune scuole della provincia di Genova, e prossimamente il progetto toccherà anche la Spezia e Alessandria. Gli slogan? "Trovare un lavoro è un lavoro" e "Come non perdere occasioni". Gli incontri sono tenuti dal dr. Marco Corbani (foto) che mette a disposizione la propria esperienza di direttore del personale nel gruppo Olivetti e in aziende statuinitensi.