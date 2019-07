"Trenitalia e Rfi si facciano carico degli stipendi delle pulizie"

La Spezia - Per le segreterie provinciali di Filt Cgil e Uiltrasporti la misura è colma e per l’ennesima volta ritornano a contestare il mancato pagamento delle retribuzioni per i lavoratori degli appalti ferroviari delle società Manital e Boni Spa, che si occupano rispettivamente della pulizia della stazione della Spezia Centrale e della pulizia del materiale rotabile del trasporto regionale di Trenitalia.

"Con un avviso della società Boni Spa veniva annunciato ai lavoratori il ritardo dei pagamenti delle 14me mensilità. Ma la situazione è ancora più grave per i lavoratori di Manital che, nonostante una comunicazione di un ritardo di corresponsione delle retribuzioni previsto per il 25 luglio, ad oggi non hanno ricevuto ancora lo stipendio - affermano i sindacati -. Queste gravi inadempienze sono il risultato degli eccessivi ribassi con i quali Trenitalia e Centostazioni (passata in Rete Ferroviaria Italiana) hanno affidato i lotti alle società sopra richiamate. Chiediamo pertanto alle committenze di farsi carico degli stipendi dei lavoratori riducendo la cifra dalla somma dovuta alla ditta per i lavori effettuati. Ci auspichiamo, essendo entrambi i lotti in scadenza, che le società committenti rivedranno la loro politica di affidamento".



Per questi motivi, per il licenziamento di cinque lavoratori del Ferrotel di Ventimiglia, per il continuo ricorso agli ammortizzatori sociali che a breve scadranno e per l’eccessiva frammentazione dei lotti per l’affidamento dei servizi di appalto è stato dichiarato uno sciopero di 24 ore per il prossimo 20 settembre di tutti i lavoratori degli appalti ferroviari.

"Visto il fallimento delle politiche adottate dal Gruppo FS, riteniamo che l’unica soluzione sia l’accorpamento dei lotti almeno a livello regionale, attraverso la nascita di una stazione appaltante unica che permetterebbe economie di scala e sinergie di sistema, grazie alle quali garantire anche una migliore gestione del servizio per gli utenti", concludono Filt Cgil e Uiltrasporti.