"Tredici lavoratori spezzini rischiano di essere tagliati fuori"

La Spezia - Per i lavoratori del settore delle pulizie all'interno delle scuole la situazione si fa sempre più fosca. A livello nazionale si parla di 16mila persone che non sanno di "che morte dovranno morire". E questa mattina sono stati tanti i comuni capoluogo dove i sindacati hanno organizzato un presidio per sensibilizzare l'opinione pubblica. Sono scesi in piazza anche alla Spezia perche vogliano garanzie per tutti i lavoratori interessati senza alcuna perdita occupazionale nel territorio. "Siamo assolutamente favorevoli all'internalizzazione del servizio - spiega Mirko Talamone, per la Fisascat Cisl -, purtroppo si parla dell'assunzione di sole 12500 unità con tanti contratti part-time. Noi abbiamo chiesto l'intervento della presidenza del Consiglio per trovare soluzioni non solo per i lavoratori che saranno assunti ma anche per quelli che non avessero i requisiti per l'assunzione stessa".



Come detto il picchetto, durato fino alle 13, è stato organizzato in tutta Italia nel contesto di una forte incertezza da parte del Governo e del Ministero della Pubblica Istruzione per quella che sarà la sorte dei lavoratori che operano nelle pulizie e servizi ausiliari "appalti storici e ex LSU", i lavoratori delle scuole e quelli socialmente utili. "Vista la procedura di liceziamento di migliaia di lavoratori da parte delle aziende degli appalti a livello nazionale - dicono scendiamo in piazza perche vogliamo garanzie per tutti i lavoratori interessati senza alcuna perdita occupazionale nel nostro territorio". Luca Comiti, segretario Filcams Cgil, spiega la situazione spezzina: "Parliamo di 37 lavoratori occupati in forza a Coopservice e di soli 24 posti accantonati dal Miur. Tredici di loro vivono dunque nell'incertezza. Stiamo aspettando l'uscita del decreto definitivo per capire ed eventualmente continuare la battaglia. Chiaramente è una vertenza che monitoriamo da mesi, ora siamo al dunque e vogliamo certezze nel senso della continuità. Vogliamo il coinvolgimento della totalità dei lavoratori che da anni operano in questi appalti."



"Il sindacato si sta già attivando a tutti i livelli - ha concluso Marco Furletti, per Uiltrasporti Uil -. Sono state diverse le situazioni di incontro presso il Ministero della Pubblica Istruzione. Siamo qui sotto la Prefettura come accade in altre città nello stesso momento. E' paradossale che nel momento in cui si va a concretizzare un'internalizzazione si possano perdere dei posti di lavoro. Saremo ricevuti dal Prefetto al quale chiederemo di intervenire presso il governo centrale. E' una delle prime azioni, non trovo logico fare una cosa di questo tipo a metà anno scolastico. Fosse stato fatto nella pausa estiva c'era il tempo e il modo di affinare, anche a livello di decreto ministeriale, tutte le criticità che tale cambiamento si porta dietro".



Chiara Alfonzetti