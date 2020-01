"Tornano nodi del passato. Ora vero confronto con la politica"

La Spezia - Problematiche ereditate dal passato che frenano il territorio. Questo solo uno degli spunti del presidente dell'associazione di categoria Gianfranco Bianchi nell'intervista di Città della Spezia per fare il punto del 2019 appena concluso e dell'anno nuovo appena cominciato. Dopo le parole dei presidenti Maggiani di Cna, che che si è soffermata sulle grandi infrastrutture "al palo", e Figoli di Confartigianato, che ha fatto appello ad una politica saggia e non a caccia di voti, Bianchi offre nuovi spunti e non fa sconti su quelli che considera gravi errori del passato.



Come si chiude il 2019 l'associazione di categoria?

È stato un anno positivo e abbiamo registrato un aumento degli iscritti. L'associazione di categoria ha soddisfatto le richieste che ha ricevuto fornendo i servizi di cui gli associati necessitavano. Il 2020 rappresenta per Confcommercio La Spezia il 75° anniversario dalla sua nascita (prima associazione costituitasi al termine della guerra). Celebreremo l’avvenimento con i nostri associati nella consapevolezza di cosa abbiamo rappresentato e di cosa vogliamo ancora rappresentare.



I temi dell'ospedale, la dismissione della centrale a carbone nel 2021, il rifacimento di Piazza Cavour hanno scaldato gli animi, soprattutto nella politica, da dove si riparte?

Sono tutti temi certamente attuali e tutti provenienti dal passato, quindi nulla di nuovo purtroppo. Da dove ripartire? Certamente dalla consapevolezza che l’economia locale si regge sempre piu’ sulla blu-economy e sulla crescita turistica e di conseguenza il principale obiettivo diventano la qualità dell’ambiente e dei servizi. Per la prima volta negli ultimi decenni si è aperto il fronte del confronto all’interno della maggioranza stessa e del mondo associativo e questo credo sia un bene per la democrazia partecipata . “Il tutti allineati compagni del recente passato” ha lasciato irrisolti tutti i nodi strategici, anzi sono state realizzate opere oggi oggetto di contrasto. Piazza Cavour su tutte.



La querelle tra amministrazione comunale, Autorità portuale ed Lsct quali effetti può avere sul territorio? In voi, crea preoccupazioni?

Non credo che la querelle possa creare preoccupazioni, anzi, ha fatto emergere un problema latente e strategico non solo per quanto concerne lo sviluppo del terminal container , ma per l’effetto domino che questo comporta sulle altre iniziative che attendono il recupero della calata Paita alla città con l’attività croceristica in primis. Lsct ottenuta la nuova concessione a seguito del progetto di ampliamento del proprio terminal avrebbe dovuto dare inizio ai lavori cosa che ad oggi non è ancora avvenuta. Quindi bene ha fatto il sindaco a sollevare il problema. Mia impressione che un terminal di questa importanza qualora vedesse il distacco di Lsct troverebbe immediatamente un nuovo interlocutore pronto a subentrare. In tutto questo è la città che non può attendere.



La Spezia ha riscoperto la propria vocazione turistica e tra i temi più discussi l'impiego della tassa di soggiorno e la nascita di una cabina unica di regia per migliorare i servizi. Cosa è stato fatto ? E cosa manca?

Dopo oltre cento anni la città sta riscoprendo la sua vocazione turistica e sempre piu scopre di essere un perfetto Hub per le Cinque Terre e per l’intera area golfo. Ora occorre sviluppare al meglio servizi e infrastrutture. Mancano alberghi di alta fascia, collegamenti ferroviari veloci, trasporti pubblici marittimi non solo estivi ed infine la rete di servizi e prodotti a vantaggio del turista che alloggia in città e/o provincia. Abbiamo a disposizione le risorse della tassa di soggiorno, ebbene una parte di queste utilizziamole per creare pochi ma qualificati progetti, non disperdiamoli tra mille rivoli. Riguardo al coordinamento creiamolo leggero e partecipato da chi il turismo lo rappresenta e ne conosce problematiche e necessità.



In questi anni il tessuto commerciale del centro storico sta subendo profondi cambiamenti (la conferma del settore del food e le chiusure di altri negozi al dettaglio) hanno creato qualche mal di pancia tra i commercianti. Quali saranno le battaglie da portare avanti nel 2020 in difesa di questo settore?

I temi su cui impegnarci sono sostanzialmente due: per primo dobbiamo ridare centralità ai nostri centri storici e per secondo mettere mano al Puc e cancellare definitivamente la destinazione commerciale dai distretti di trasformazione. Al solito il nostro ventennale ritardo nei processi evolutivi non viene colto un senso positivo, cioè vedere cosa accede in quei paesi avanzati ed evitare da noi di compiere errori evitabili.

Mi spiego meglio, se negli Usa i grandi centri commerciali sono da anni in fase di chiusura creando il problema di cosa farne degli scatoloni vuoti di cemento, mi chiedo perché da noi si continui ad autorizzare nuove aperture non giustificate dall’andamento dei consumi ma da pure speculazioni edilizie.

Inoltre dobbiamo tenere conto dei cambiamenti delle abitudini e dei consumi delle nuove generazioni. Le vendite tradizionali si sono spostate in buona parte su quelle on line ed al posto dei negozi tradizionali e di qualità nei centri storici assistiamo all’apertura di attività legate al food.

Queste ultime, al pari dei negozi tradizionali rimasti, debbono essere attrattive e richiamare sempre più frequentatori dei centri città sottraendoli alla concorrenza dei centri commerciali.

Una lotta dura che richiede di essere combattuta ad armi pari ma ad oggi così non è.



I commercianti nel corso dell'anno hanno espresso la necessità di nuovi parcheggi. Secondo voi la città ne ha davvero bisogno? In merito il consigliere comunale Lorenzo Forcieri ha proposto di crearne uno sotto la Pinetina dai giardini storici. Cosa ne pensate?

Riprendendo l’ultima parte della risposta precedente debbo dire con forza di sì, la città ha necessità prima di parcheggi di cintura e dopo di pedonalizzazioni o ztl. Negli ultimi decenni abbiamo assistito al contrario, abbiamo chiuso senza fare parcheggi. Risultato? Abbiamo messo i nostri giovani in braccio alle Terrazze. Le amministrazioni precedenti hanno disatteso gli impegni assunti e sottoscritti per il riequilibrio tra centri commerciali e centri naturali. Rivendico con soddisfazione la realizzazione dell’unico parcheggio a rotazione in struttura realizzato in Città, quello di Piazza Europa realizzato dalla Camera di commercio Riviere di Liguria. L’accordo prevedeva già allora un secondo parcheggio sotto la Pinetina e un terzo alle Associazioni d’Arma. Ebbene se si fossero realizzati quei tre parcheggi avremmo risolto gran parte dei problemi che oggi accusiamo.



Guardando al prossimo anno a maggio si terranno le elezioni regionali. Che territorio si affaccia alla sfida elettorale?

Dal drammatico crollo del Ponte Morandi ad oggi è stato un susseguirsi di crolli, frane, smottamenti che hanno evidenziato la fragilità del nostro territorio, in parte dovuto all’evidente cambiamento climatico in atto ed in buona parte per la voluta incuria da parte di chi doveva controllare. Nonostante la sequenza incredibile di incidenti la Regione ha retto bene e chi amministra ha risolto quanto di sua competenza senza polemiche e clamori, ponendo il massimo impegno sulle problematiche che puntualmente si sono verificate. Dal punto di vista amministrativo credo sia evidente il buon lavoro svolto ad oggi e di questo il territorio penso ne farà buona memoria.



Un anno finisce e ne comincia uno nuovo. Quale sarà il progetto più ambizioso che porterete avanti come associazione di categoria?

La complessità del momento è tale che sarebbe ingiusto traguardare con forza un solo progetto nel mare magnum che ci circonda, e quindi l’impegno giorno dopo giorno non verrà mai meno per risolvere i problemi che puntualmente si affacceranno sul palcoscenico di tutti i giorni.



C.Alf