"Temperatura misurata prima di entrare in cantiere, ok dell'azienda"

La Spezia - Lunedì scorso, a regime ridotto e con vasta parte delle operazioni allestite in veste smart working, gli stabilimenti Fincantieri hanno ripreso le attività, compreso quello del Muggiano. "Nelle settimane precedenti l'azienda - affermano in una nota le Rsu Film Cisl e Uilm - ha avviato in tutti i cantieri un percorso caratterizzato da diversi incontri volti ad illustrare alle Rls e Rsu le misure di contenimento messe in campo per salvaguardare la salute e sicurezza dei lavoratori a fronte dell'emergenza sanitaria Covid-19. Durante tali commissioni, in piena aderenza al protocollo Cgil, Cisl e Uil e Governo e con attiva partecipazione degli Rls, sono state affrontate diverse tematiche, le stesse tematiche che, il giorno 20 aprile, sono state riapprofondite con gli ispettori dello Psal che hanno manifestato il loro compiacimento per le azioni illustrate ed intraprese".



Le Rsu Fim Cisl e Uilm spiegano che "in una logica di confronto e miglioramento delle stesse sono stati richiesti da Fim e Uilm, e accordati dall'azienda: servizi aggiuntivi di pulizia e sanificazione dei servizi igienici, dei locali spogliatoi e mensa; sanificazione settimanale delle officine; aumento di punti di distribuzione gel igienizzante; aumento e migliore sistemazione dei raccoglitori di mascherine usate; sostituzione delle mascherine chirurgiche presentate, sebbene conformi alle normative vigenti, con mascherine che fossero maggiormente ergonomiche (con particolare riferimento alla produzione)".



"E' stato anche affrontato il tema dei test sierologici - continuano le Rsu Fim e Uilm - da adottare quale ulteriore misura di controllo, laddove sugli stessi vi fosse la certezza di affidabilità del risultato. In ultimo, come FIlm e Uilm, abbiamo recentemente proposto all'azienda di prevedere il rilievo della temperatura corporea prima dell'ingresso delle persone negli spogliatoi e non solo prima di varcare i tornelli. L'azienda ha valutato la fattibilità dell'iniziativa e, condividendola, ha espresso parere favorevole a che tale implementazione possa partire il prima possibile. E' con questo spirito di condivisione, di dialogo e di partecipazione attiva alla gestione di un momento come quello che stiamo vivendo, che vogliamo esprimere piena soddisfazione. Riteniamo che il buon senso sia un elemento fondamentale per ripartire e mantenere sotto controllo le tensioni che, fin troppo facilmente, potrebbero scaturire da azioni poco responsabili. La tutela della salute dei lavoratori rimane il nostro principale compito e continueremo a perseguirlo attraverso un serrato ma leale confronto con la Direzione".

Nei prossimi giorni la Rls e le Rsu vigileranno insieme all'ufficio sicurezza di stabilimento per far sì che il protocollo sia osservato e rispettato. "Ci riserviamo fin d'ora di adottare le azioni sindacali del caso se la sicurezza dei lavoratori non fosse rispettata", avvertono.