"Spezia in A veicolo per marketing territoriale"

La Spezia - Nelle maggiori spese correnti illustrate oggi in commissione dal sindaco, nell'ambito della pratica sulle variazioni di bilancio, ci sono 15mila euro per un progetto di marketing legato alla promozione dello Spezia in Serie A. Ne ha delineato il profilo l'assessore al Turismo, Paolo Asti, intervenuto per soddisfare la curiosità dei commissari. “L'idea – ha affermato - è utilizzare il calcio, in particolare la prima stagione dello Spezia nella massima serie, come mezzo per la promozione della città. Una grande occasione, pensiamo a tutti i riflettori del caso, come la presenza nelle principali trasmissioni sportive. Non abbiamo ancora deciso cosa e come fare, ma intanto l'idea è stata condivisa in sede di Tavolo tecnico del turismo. L'iniziativa dovrà essere sostenuta dall'ente e dagli operatori”. Questi ultimi, ha concluso Asti, “hanno chiesto di fare una sorta di incontri b2b (business to business, ndr) con soggetti delle altre città in occasione delle partite. Ripeto, è un progetto aperto, non ancora delineato, ma ci sono la volontà e c'è una somma messa provvisoriamente a disposizione, altrimenti nemmeno se ne potrebbe cominciare a ragionare. È un'idea di marketing territoriale che punta a una sinergia tra Comune, operatori e Spezia calcio nell'interesse del territorio. Abbiamo già cominciato a prendere contatto con la società per vedere come lavorare insieme”.