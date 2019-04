“Spazzacorrotti”, responsabilità personali e societarie, difesa e prevenzione

La Spezia - Venerdì 3 maggio alla sala conferenze del Camec, Confindustria la Spezia, il Comitato Piccola Industria, l’Ordine degli avvocati e la Camera Penale della Spezia, organizzano il convegno sul tema: “La legge “Spazza corrotti”. Un confronto su: responsabilità personali e societarie, difesa e prevenzione”. Oggetto del convegno è la legge 9 Gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici) cosiddetta “spazzacorrotti” e i presidi aziendali da adottare al fine di scongiurare l’illecito. La legge introduce molte novità fra le quali la più importante è quella - a far data dal 1° Gennaio 2020 - in materia di prescrizione, che viene sospesa dopo la sentenza di primo grado, sia in caso di condanna o che di assoluzione.



La norma introduce poi la misura del c.d. DASPO a vita per corrotti e corruttori, ovvero l’incapacità “a vita” per i soggetti privati di contrattare con la Pubblica Amministrazione e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per i Pubblici ufficiali. In particolare, viene modificato l’art. 32 quater del Codice Penale, stabilendo i reati contro la P.A. nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Le altre misure della Legge “spazzacorrotti” sono: l’innalzamento delle pene per i reati di corruzione per l’esercizio della funzione; la possibilità di utilizzare anche per i reati di corruzione la figura dell’agente sotto copertura; l’introduzione di sconti di pena e di una speciale clausola di non punibilità per chi denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e individuare eventuali responsabili; l’eliminazione della possibilità di restare anonimi per chi fa donazioni a partiti, fondazioni o altri organismi politici (ogni donazione superiore ai 500 euro dovrà essere trasparente, con pubblicazione del nome del donatore).



Apriranno i lavori i saluti di: Dott. Francesco Sorrentino, Presidente del Tribunale della Spezia; Avv. Salvatore Lupinacci, Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Spezia; Avv. Andrea Lazzoni, Presidente Camera Penale della Spezia; Cav. Dott. Francesca Cozzani, Presidente Confindustria La Spezia. Seguiranno gli interventi di: Prof. Avv. Stefano Putinati, Studio Fieldfisher-Milano, docente Università di Parma; Dott. Luca Monteverde, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova; Avv. Daniele Caprara, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Spezia; Dott. Renato Goretta, Gesta Srl. La partecipazione è gratuita per le aziende associate a Confindustria La Spezia e per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati. L’incontro è accreditato con quattro crediti deontologia riconosciuti dall’Ordine degli Avvocati della Spezia. Per iscrizioni e info: Rita Tanzi - tanzi@confindustriasp.it