"Sospendere tasse e rate dei mutui e fornire aiuti alle imprese"

La Spezia - "La pesante emergenza sanitaria che stiamo vivendo rappresenta una grave minaccia per la tenuta del Paese. Non meno grave risulta essere la situazione economica e in particolare lo stato di salute delle imprese. Alberghi , affittacamere, trasporti, agenzie, guide turistiche, taxi, Ncc, ristoranti, bar, logistica e servizi in genere vivono una situazione grave e senza apparenti soluzioni a tempo breve. Il governo nel prendere atto che il Paese intero è un’unica zona arancione deve produrre interventi immediati a sostegno del sistema delle imprese prima che sia troppo tardi". Lo afferma il direttore di Confartigianato La Spezia, Giuseppe Menchelli, lanciando un appello affinché si prendano al più presto provvedimenti economici a sostegno delle imprese e, di conseguenza, di milioni di lavoratori.



Nel farlo Menchelli ricorda le regole alle quali si devono attenere i titolari delle aziende: "I pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie...) hanno l’obbligo di chiusura alle 18. Le attività quali pizzerie al taglio, gelaterie e altre attività artigianali senza tavoli, seguono l’orario normale, nel rispetto delle normative vigenti. La limitazione di orario non vincola altresì i parrucchieri, estetiste, e le altre attività artigianali. I centri commerciali sono completamente chiusi sabato e domenica. Solo gli alimentari al di fuori dei centri commerciali possono aprire".



Alla luce di ciò Confartigianato chiede a gran voce la rapida adozione di misure indirizzate a tutte le aziende del territorio nazionale colpite quali:

- finanziamenti a fondo perduto e/o crediti d’imposta per le Imprese calcolati sulla differenza fra gli incassi 2020 e quelli dell’ultimo triennio.

- sospensione del pagamento di tasse, imposte e contributi previdenziali;

- immediata attivazione della cassa integrazione in deroga per le PMI;

- sospensione, per almeno sei mesi, del pagamento di rate per mutui e finanziamenti per aziende e privati.