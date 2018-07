"Siamo molto preoccupati del decreto Dignità"

Il 14 luglio è entrato ufficialmente in vigore il decreto Dignità, primo atto del governo Lega-M5s e la Confcommercio spezzina prende una posizione netta: "Stretta sui contratti a tempo determinato dannosa e inopportuna".

La Spezia - Sabato 14 luglio è entrato in vigore il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", il cosiddetto decreto dignità. Una manovra che nelle ultime ore sta facendo anche i conti con un emendamento presentato da un gruppo di deputati del Partito Democratico, guidato dall’ex vicesegretaria Debora Serracchiani, che intende sopprimere l’articolo del decreto Dignità che aumenta le mensilità degli indennizzi a favore dei lavoratori che vengono licenziati ingiustamente. Una proposta di modifica contro la quale si schiera, ovviamente, Luigi Di Maio, che quel decreto lo ha pensato e scritto. E che spacca ancora una volta il partito retto, a fatica, da Maurizio Martina, fra questa posizione, sulla scia di Confindustria, e quella del gruppo di Cesare Damiano. Ma è chiaro che l'argomento suscita polemiche e divisioni a tutti i livelli e la Confcommercio si dice molto preoccupata: "Con queste nuove disposizioni si è voluto dare una stretta sui contratti a tempo determinato, a nostro parere, dannosa e inopportuna - parole di Gianfranco Bianchi, che è presidente dell'associazione alla Spezia - . Pur auspicando la stabilità dell'occupazione che porta la stabilità anche per le imprese, riteniamo che tale nobile obiettivo non possa essere perseguito, creando lacci e lacciuoli e attraverso norme che disincentivano le assunzioni. La stabilità si crea attraverso lo sviluppo e con una politica che incentivi, incoraggi e alleggerisca le imprese, vessate da norme pesanti quando non impossibili. Con normative che sappiano superare e non esasperare i conflitti di interesse in gioco".



Con il nuovo decreto si è ridotto da 36 mesi a 24 mesi il periodo massimo del contratto a tempo determinato. Le proroghe dei contratti sono state ridotte da cinque a quattro. I contratti a termine, inoltre, potranno rimanere “acausali” solo se rimangono contenuti nei dodici mesi. Per i contratti che supereranno tale soglia l'apposizione di un termine potrà essere possibile solo in presenza di esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. Per ogni proroga del contratto a termine, inoltre, ci sarà un aumento del costo del lavoro. “Un provvedimento che segna un ritorno al passato, aumenta i costi per le aziende, con una potenziale ricaduta negativa sull'occupazione”, come dichiarato in una nota dalla nostra associazione nazionale. Unico risultato positivo è l'aver ottenuto, pur non senza difficoltà, l'esclusione da tali limiti per i contratti stagionali e il ripristino dei voucher nell'agricoltura e nel turismo.