"Settore abbigliamento in crisi, servono protocolli per garantire i lavoratori"

La Spezia - "La situazione è drammatica per il settore dell'abbigliamento in tutta la provincia della Spezia". A lanciare l'allarme è Marco Callegari, segretario provinciale di Uiltucs, che ritorna a segnalare la situazione di grande fragilità per un comparto messo in ginocchio dall'esplosione della pandemia e dal conseguente lock down.



E in particolare Callegari guarda alle problematiche che stanno vivendo i punti vendita all'interno dei centri commerciali.

"A Le Terrazze, per esempio, il negozio di abbigliamento infantile "Z" è in concordato preventivo e ci sono altri punti vendita in grande difficoltà, così come intere catene a carattere nazionale. Il tema del contenimento del contagio da coronavirus è certamente importante, ma non cadiamo nella trappola del terrorismo, altrimenti si ferma l'economia e rischiano di saltare moltissimi posti di lavoro. Per questo, come sindacato, abbiamo chiesto alla direzione del centro commerciale Le Terrazze, ma siamo intenzionati di allargare la proposta a tutte le strutture di queste dimensioni, di prendere in considerazione l'ipotesi di ridurre i canoni di affitto. E' necessario che tutti facciano un sacrificio - prosegue Callegari - come è avvenuto al Brugnato 5Terre Outlet Village durante i mesi del lock down".



Le proposte della Uiltucs per mitigare gli effetti del Covid-19 sull'economia locale non sono finite.

"Ci saranno decine di persone che perderanno il lavoro - aggiunge il segretario della sigla di Via Persio - pertanto riteniamo sia necessario siglare un protocollo con le direzioni dei centri commerciali per garantire ai dipendenti rimasti senza lavora la priorità rispetto a nuove assunzioni nel momento dell'arrivo di una nuova azienda nei fondi della struttura. D'altronde chi perde il lavoro finisce in Naspi e dunque l'impresa che assume questi lavoratori può usufruire di importanti sgravi fiscali, assumendoli come apprendisti. Di fatto verrebbero riassunte persone già formate e con una certa convenienza. Non possiamo certo obbligare le imprese, ma se indichiamo un percorso, se diamo un indirizzo possiamo sperare di portarle a seguirci. La situazione è pesante e preoccupante un po' ovunque. Dobbiamo affrontare questo problema subito, altrimenti quando?", conclude Callegari.