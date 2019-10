"Servono più controlli contro gli abusivi e più chiarezza nelle allerte"

La Spezia - La stagione turistica si sta allungando. Parola di chi, come le guide turistiche certificate, accompagnano i visitatori in lungo e in largo per la provincia. Mentre le giornate si accorciano per chi lavora nel settore c'è ancora molto da fare e su diversi fronti.

Proprio in questi giorni le Guide turistiche Agtl, Alait e Agael hanno inviato una lettera anche alla Prefettura della Spezia per mettere al centro un tema assai delicato per il territorio: la presenza di guide abusive che si affianca a quelle improvvisate che portano a scorrazzare i turisti, alle Cinque Terre, anche con l'allerta meteo.

Questo però è solo un punto di partenza e per la stagione 2020 le guide spezzine chiederanno maggiori controlli. Ma che stagione è stata e come andrà affrontata la prossima ne parla Serena Bertolini presidente delle Guide turistiche Liguria della sezione della Spezia.

"La segnalazione alla prefettura - spiega - l'abbiamo fatta come associazioni per far notare alle amministrazioni un tema, come quello delle guide improvvisate e delle improvvisate, che necessita molta attenzione. I controlli ci sono ma vanno implementati. E' capitato che noi stessi facessimo delle segnalazioni ma non basta".

"Questo può rappresentare un problema anche in caso di allerta meteo - ha aggiunto -. Non c'è chiarezza da parte delle amministrazioni. Non in tutte le ordinanze c'è scritta la solita cosa, quindi, se un gruppo viene fuori e anche se ha un accompagnatore regolare non sa come vengano gestite le allerte. Noi chiediamo che ci sia più chiarezza ad esempio con l'installazione di cartellonistica adeguata e in più lingue a partire dalla Stazione centrale dove potrebbe essere presente anche per personale formato per illustrare cosa comporti un'allerta. Cartelli aggiuntivi potrebbero essere utili anche in Via Carducci".

Tornando sul tema delle ordinanze Bertolini aggiunge: "In caso di Allerta arancione come guide annulliamo i tour e ad esempio, nel Comune di Riomaggiore, il sindaco scrive chiaramente nell'ordinanza che sono vietate le visite guidate".



Nello stilare un bilancio della stagione turistica Bertolini prosegue: "Abbiamo lavorato molto anche se ad aprile siamo partiti a rilento, anche se ottobre è ormai finito continuiamo a lavorare. C'è ancora molta gente. Al momento, a nostro avviso, non abbiamo ancora avvertito del tutto la destagionalizzazione, anche se come dato oggettivo abbiamo rilevato che quest'anno la stagione si è allungata. Quest'anno avremo anche una nave in arrivo a dicembre e può darsi che stiamo andando incontro al cambiamento".



Per la prossima stagione turistica ci sono già una serie di proposte: "Per il 2020 speriamo che vengano aumentati i controlli contro gli abusivi. Serve una maggiore chiarezza sulle ordinanze in caso di allerta meteo da parte dei sindaci in modo che siano più comprensibili e, infine il completamento di Viale Fieschi sarebbe ottimale e auspicabile con l'aggiunta di un bagno pubblico".