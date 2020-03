"Servono agevolazioni per il commercio, la città è deserta"

La Spezia - “Inevitabilmente la drammatica situazione sanitaria in corso in queste settimane in tutto il paese e anche nel nostro territorio, aldilà degli effetti mediatici e psicologici, ha prodotto un completo arresto degli acquisti mettendo così a rischio la sopravvivenza di molte attività con conseguente perdita di numerosi posti di lavoro”. E’ il grido d’allarme che arriva da consorzio “Spezia in centro” in una nota analizzano la delicata situazione degli ultimi giorni.



“E’ sotto gli occhi di tutti il deserto che in questi giorni caratterizza le vie della nostra città - si legge in una nota del consorzio -, i negozi ed i locali pubblici, diretta conseguenza da un lato del crollo delle presenze turistiche e dall’altro delle paure e delle precauzioni che i concittadini stanno adottando per limitare le situazioni di rischio. Le previsioni per il futuro non sono assolutamente rosee e si innestano su una situazione, per diverse concause più volte lamentate, già pesante. Le numerose piccole aziende cittadine vedono ormai sempre più compromessa la stagione primaverile, e forse anche quella estiva, e il consorzio 'Spezia in Centro' chiede alle istituzioni locali competenti nella persona del Sindaco e dell’Assessore al Commercio di monitorare la situazione e soprattutto di pianificare interventi di sostegno anche a favore del settore commercio”.



Il consorzio "Spezia in centro" chiede uno sforzo alle istituzioni locali al fine di farsi portavoce anche e soprattutto a livello nazionale dell’emergenza del settore “al fine di emanare provvedimenti fiscali volti ad alleggerire le imprese commerciali, come è avvenuto per il settore turismo”.



Per il consorzio sono necessarie delle agevolazioni a partire dall’esonero dal pagamento dei tributi comunali ed in particolar modo della Tari: “Chiediamo anche la sospensione del pagamento dei parcheggi nelle aree a rotazione adiacenti al centro e riapertura della ztl per il periodo di maggiore crisi. Inoltre, nell’auspicata ipotesi del normale svolgimento della fiera di San Giuseppe, possibilità di esposizione al di fuori dei locali commerciali senza pagamento dell’occupazione di suolo pubblico”.



“Consapevoli che purtroppo queste timide misure non risolleveranno il vertiginoso calo dei consumi - concludono dal consorzio - e non metteranno al riparo dalla perdita di posti di lavoro, crediamo che in uno spirito di fattiva collaborazione con le istituzioni, possano comunque essere segnali positivi per gli imprenditori”.