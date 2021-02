"Ristori, cassa integrazione e contributi a fondo perduto per ripartire”

La Spezia - Il presidente del consiglio regionale, Gianmarco Medusei, ha incontrato la vice presidente di Confartigianato, Antonella Cheli, il direttore Giuseppe Menchelli e i rappresentanti della giunta esecutiva Anna Alfano e Mauro Strata nella sede dell’associazione, in via Fontevivo. Medusei quale presidente del Consiglio regionale, organo super partes, presiede e dirige i lavori del Consiglio rapportandosi con i rappresentanti dei gruppi consiliari, per questo motivo è importante la sua consapevolezza dei problemi dell’impresa e del territorio. I vertici dell’Associazione hanno illustrato nel corso del colloquio i punti di forza del territorio dai quali ripartire: turismo, nautica, edilizia, produzioni alimentari, servizi, ecc. settori colpiti duramente dall’emergenza Covid-19, con l’impossibilità dei cittadini di spostarsi tra regioni e norme talvolta contraddittorie e penalizzanti. “E’ essenziale aiutare le imprese a resistere – ha spiegato il direttore Giuseppe Menchelli – a questi mesi terribili, auspicando nei vaccini e nella ripresa delle attività in primavera ed estate; per questo motivo è indispensabile proseguire nei ristori, rapportati alle reali perdite, finanziare la cassa integrazione ma anche promuovere bandi di contributi a fondo perduto per stimolare nuove attività e aziende esistenti che vogliono investire nella loro riqualificazione e nell’innovazione”. "Molte piccole attività rischiano la chiusura – ha dichiarato Gianmarco Medusei – la situazione dal punto di vista economico e sociale è drammatica ma, spesso, dai momenti di crisi nascono le idee migliori. Gli stimoli emersi dal confronto con Confartigianato sono un punto di partenza per intercettare la ripresa”.