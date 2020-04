"Ristoranti, bar, pasticcerie possono restare aperti il primo maggio"

La Spezia - "Le imprese del settore della somministrazione di alimenti e attività artigiane - ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie, gelaterie - il 1 maggio potranno rimanere aperti. La Regione Liguria ad apposito quesito avanzato dal Comune di Levanto ha risposto che la circolare esplicativa dell'Ordinanza n. 22/2020, chiarisca in modo perentorio, che la disposizione di chiusura per tutto il giorno 1 maggio 2020, trova applicazione esclusivamente per gli esercizi commerciali al

dettaglio in sede fissa del settore merceologico alimentare in quanto il settore della somministrazione di alimenti e bevande e quello delle imprese artigiane del settore alimentare/dolciario sono settori economici diversi che seguono una diversa regolamentazione. Ne consegue che le imprese artigiane del settore alimentare possono restare aperte". Ne dà notizia Confartigianato La Spezia.

L'associazione ricorda che resta sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande. "La vendita deve essere effettuata, ove possibile, previa ordinazione on line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro avvengano dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce", aggiungono da Via Fontevivo. Per ulteriori approfondimenti è possibile telefonare a Confartigianato La Spezia, tel. 0187.286655-52.