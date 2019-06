"Redditività delle camere in calo". Il turismo soffre, nonostante i numeri

La Spezia - Non è tutto oro quello che luccica. I numeri degli arrivi e delle presenze turistiche registrati dalle strutture e comunicati dagli uffici turistici regionali hanno fotografato nei primi mesi dell'anno una situazione che è tutto sommato di tenuta rispetto all'anno scorso. Ma parlando con albergatori e operatori della ristorazione di ogni angolo della provincia, da Deiva Marina a Luni, la realtà appare meno rosea di quanto si possa pensare: sembra proprio che per la prima volta dopo tanto tempo si stia andando verso un calo del movimento turistico. Complice una primavera martoriata dalla pioggia e un calendario delle festività del tutto particolare, i mesi di aprile e maggio sono stati un flop e l'arrivo del caldo nelle settimane di giugno ha ridato solamente un po' di slancio a una stagione che sino a ora non è da annoverare tra quelle da ricordare. Anche le Cinque Terre mostrano il fianco: dopo anni di sovraffollamento, con le foto di paesi ingolfati e articoli in cui si sconsigliava la visita dei cinque borghi pubblicati da testate come la Cnn, chi ha un locale vede per la prima volta calare gli incassi. E si badi bene: non è che questo coincida con paesi più vivibili, perché quello che sta venendo meno è il turismo di qualità, quello dei camminatori che soggiornano, mangiano e spendono in loco. I pullman e i traghetti carichi di visitatori che si fermano poche ore, lasciando ben poco sul territorio in termini economici, continuano a proliferare. Il cruccio degli operatori e dei residenti, quello delle orde di crocieristi che arrivano in visita con il cestino del pranzo fatto a bordo della nave, resta un fenomeno dominante.



"Gli osservatori nazionali parlano di ben oltre il milione di visitatori in meno in Italia per il 2019. La ragione - spiega Virgilio Benigni, responsabile della filiale spezzina di Mamberto, agenzia specializzata nell'incoming - è evidente: le destinazioni dei Paesi del Nord Africa sono ritornate sul mercato dopo gli anni delle guerre e lo stesso vale per la Turchia, che è ritornata a far valere il suo appeal culturale e naturalistico. Il problema è quindi generale. A questo va aggiunto l’aumento del valore dell’euro verso Paesi come la Svezia, dove la corona si è indebolita di circa il 12 per cento, ed essendo la nostra provincia la più gettonata le conseguenze sono sensibili, con i turisti svedesi e scandinavi che si orientano verso aree no euro".

Inoltre una Pasqua 2019 particolarmente alta ha portato a traslare ai primi di giugno festività come Ascensione, Pentecoste e Corpus Domini (che nel Nord Europa è sono state mantenute tra le feste comandate) e dunque a ridurre ulteriormente il numero di potenziali turisti nel corso del mese di maggio, quando è stato necessario aprire l'ombrello ogni fine settimana.



"Sino a una settimana fa - prosegue Benigni - i numeri delle prenotazioni per i mesi di luglio e agosto erano davvero preoccupanti. Qualcosa si è mosso negli ultimi giorni e ora, alle Cinque Terre così come in altre destinazioni dello Spezzino, c'è un riempimento del 70/80 per cento delle camere per il mese di luglio, mentre per agosto siamo ancora indietro. Questo è un segnale negativo che non si vedeva da anni. E nel Ponente ligure le cose vanno molto peggio".

Tra i gestori delle strutture serpeggia preoccupazione, anche se, come dicevamo, i numeri ufficiali dicono altro.

"Le cifre sono positive anche perché perché il Comune capoluogo si è mosso per contrastare il fenomeno dell'abusivismo facendo emergere molto sommerso e perché sono sorte ulteriori strutture. Ma per gli imprenditori quello che conta davvero è la percentuale di riempimento delle camere, e questa è in deciso calo. Ci sono picchi in coincidenza con i fine settimana e delle festività, ma nel corso degli altri giorni ci sono strutture con bassa acuppazione praticamente vuote. La redditività delle stanze - afferma Benigni - è scesa, al di là dei proclami. E a contorno di questa situazione c'è il massacro commerciale innescato da piattaforme di prenotazione come Booking e Airbnb che portano la clientela a scegliere le offerte last minute quasi esclusivamente prevalentemente in base al prezzo più basso. Sarebbe necessaria una analisi più dettagliata della situazione, considerando anche l'aumento delle strutture ricettive e l'effettivo riempimento delle camere".



Insomma, il trend sembra vicino a invertire rotta, ed è indispensabile affrontare la questione con serietà, per impedire che i numeri dei prossimi anni finiscano per descrivere un settore in cui gli imprenditori (quelli che creano reddito e posti di lavoro, non gli spezzini improvvisati degli affittacamere e dei b&b) si trovino pronti a gettare la spugna. Per anni tutto è andato alla grandissima e non ci si è organizzati per strutturare davvero un settore che ha goduto molto della particolare congiuntura internazionale e che ora rischia di esplodere come una bolla di sapone. Il tempo per intervenire c'è ancora: trovare soluzioni ponderate e durature potrà essere un vantaggio per tutti coloro che attingono dal comparto. Imprenditori e non.

Un metodo è quello di proporre idee di sviluppo di nuovi turismi e della agognata destagionalizzazione.

“Si può pensare di puntare maggiormente al turismo attivo, al turismo congressuale e degli eventi. In particolare al turismo legato al calcio e ciclismo dilettantistico che vede ad esempio nei mesi che vanno da gennaio a marzo una forte presenza sul lago di Garda per la preparazione delle squadre del Nord Europa prima della riapertura dei campionati primaverili. Sicuramente le condizioni climatiche della Spezia e dei paesi costieri non sono da meno...”, conclude Benigni.