'Quelli del sì', la Confartigianato spezzina alla mobilitazione di Milano

La Spezia - Giovedì 13 dicembre, al MiCo di Milano, la Confartigianato della Spezia parteciperà alla manifestazione pubblica "Quelli del sì" per ribadire con forza il nostro Sì alle condizioni di sviluppo del Paese: Sì alle infrastrutture, Sì al credito accessibile, Sì a una burocrazia efficiente.



Micro e piccole imprese liguri in prima linea nella manifestazione organizzata dalla Confartigianato nazionale, in programma nella mattinata di giovedì 13 dicembre a Milano. Da tutto il Paese i piccoli imprenditori, che rappresentano il 98% del mondo produttivo italiano, raggiungeranno il capoluogo lombardo e ribadiranno di essere “Quelli del sì”: questo il nome dell'iniziativa, un nome chiaro e positivo, come il messaggio, forte, che gli stessi artigiani liguri e i loro portavoce vogliono dare al governo e

alle istituzioni: «Lo sviluppo delle imprese va a braccetto con lo sviluppo del Paese – commenta Paolo Figoli, presidente di Confartigianato La Spezia, che sostiene e partecipa all'iniziativa – Per questo la nostra non è una manifestazione “contro”, ma per affermare con forza questi principi».



La manifestazione, che si svolgerà giovedì 13 dicembre all'auditorium del MiCo (Milano Convention Centre - gate 2) dalle 11 alle 13, sarà l’occasione per sollecitare e chiedere impegni su quanto già chiesto ai tavoli ministeriali.



Confartigianato La Spezia organizza un pulmino per andare a Milano, gli imprenditori che volessero venire alla manifestazione di protesta, possono chiamare la segreteria organizzativa, tel. 0187.286638.