"Quale correlazione tra il licenziamento e l'ampliamento del molo Garibaldi?"

La Spezia - Gentile Redazione,



Leggiamo il comunicato emesso oggi dal sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini e già ripreso da alcune testate online.



Non avendo potuto farlo di persona ma solo attraverso i rappresentanti del comune intervenuti al brindisi, cogliamo l'occasione per augurare al sindaco e tutti i collaboratori i più sentiti auguri di Buone Feste. Auguri che ci sentiamo di estendere pubblicamente agli oltre 600 colleghi di La Spezia Container Terminal e a tutti i membri della comunità portuale di La Spezia. Donne e uomini che con sacrificio ed impegno lavorano quotidianamente per creare sviluppo e crescita nella città di La Spezia e che fanno di questa infrastruttura un porto conosciuto in tutto il mondo per le proprie performance e capacità operative.



Non siamo in grado di comprendere la correlazione tra il citato licenziamento, la concessione di 50 anni e lo sviluppo del terminal sul molo Garibaldi, ma ribadiamo fermamente che La Spezia Container Terminal ritiene tale opera fondamentale e strategica per la propria competitività futura. Ogni scelta progettuale è mossa dalla consapevolezza di un terminal che dovrà operare con i massimi principi di sicurezza e resilienza per un periodo molto lungo di anni. L’estensione del molo Garibaldi, nonostante sia finanziata da soggetti privati, è e rimarrà un bene pubblico di proprietà del demanio anche oltre il periodo di concessione di LSCT.



Auspichiamo che le feste possano essere foriere di un approccio costruttivo e più rispettoso dei ruoli e dell'autonomia gestionale di tutti i soggetti coinvolti.



Cordiali Saluti



Daniele Testi

Marketing & Communication Director

Contship Italia Group