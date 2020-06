"Programmazione assente in Asl. Malati non riescono a prenotare al Cup"

Presidio per la sanità, in Via Fazio, di Cgil e Uil. La denuncia di Ghiglione e Furletti: "Le nostre proposte non sono state prese in condiserazione. Asl ci ha detto che 'farà sapere' come verranno investiti i finanziamenti dal governo centrale".

La Spezia - Malati oncologici che non riescono a prendere la linea al Centro unico di prenotazione, nessuna linea chiara sul futuro dell'Asl per i finanziamenti in arrivo da Roma. Situazioni aggravate dall'emergenza coronavirus e il timore che il Felettino "rinasca" privato. Sono questi alcuni punti sollevati questo pomeriggio in Via Fazio, dotto la direzione di Asl 5, dai sindacati Cgil e Uil dopo l'acceso confronto avuto ieri con il commissario straordinario dell'azienda Troiano.

"Ci siamo sentiti dire - ha spiegato Lara Ghiglione di Cgil la Spezia - che quando arriveranno i fondi del governo 'ci penseranno'. E' una situazione drammatica e siamo preoccupati: non abbiamo un ospedale, non vengono garantiti i servizi ai cittadini e abbiamo il timore che l'affidamento dei lavori del Felettino ci portino a una gestione privata dell'ospedale. Noi abbiamo avanzato molte proposte e speravamo che con l'incontro di ieri si ragionasse sull'Asl del futuro, dei prossimi dieci anni. Invece no. E' tutto fermo e ricordando gli Oss rischiano di passare da 'eroi' a disoccupati".



Un tema caldo è anche quello dei Cup appena riaperti, ma come hanno denunciato i cittadini ai sindacati totalmente intasati. "Sia noi che Cgil - ha esordito Marco Furletti di Uil - abbiamo avuto decine e decine di chiamate da parte di molti cittadini, alcuni ancora coinvolti in un percorso oncologico, non sono riusciti a prendere la linea e nonostante gli annunci della Regione Liguria la situazione non si è sbloccata. E poi non dimentichiamoci degli Oss. Oggi sono in manifestazione con noi. Il loro destino è appeso a un filo. La proroga del loro contratto è al 30 settembre. Ci sono delle proposte in parlamento ma tutto rimane bloccato".