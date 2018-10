"Porto spezzino non uscirà indenne da crollo Morandi"

Il timore di Carla Roncallo, presidente dell'Authority. Che rilancia: "Il nostro scalo sia considerato parte lesa".

La Spezia - Tra gli interventi che oggi pomeriggio hanno aperto il convegno a tema Blue economy organizzato da Confindustria a Villa Marigola, quello di Carla Roncallo, presidente dell'Autorità portuale di Sistema del Mar ligure orientale. Il numero uno di Via del Molo ha espresso “qualche preoccupazione sul fronte traffico merci. Sebbene gli andamenti di quest'anno siano positivi, in linea con il 2017, che aveva fatto registrare incrementi rispetto al 2016, non sono così sicura che usciremo indenni dal crollo del Ponte Morandi. C'è chi dice che il nostro porto sarà uno dei 'beneficiari' della tragedia a causa dei traffici che in parte si sposteranno verso Spezia. Questo forse sarà vero nel breve periodo, ma se davvero i tempi di ricostruzione del ponte saranno lunghi, ci potrebbero essere enormi danni per l'intero sistema dell'alto Tirreno, quindi anche per noi”. Per l'architetto Roncallo infatti “non è escluso che il nostro porto sia visto come parte di un sistema sofferente. Per questa ragione magari le compagnie prenderanno decisione molto drastiche, spostando linee e traffico in altri ambiti. Sarebbe un vero peccato, visto il trend positivo che stiamo vivendo”. Uno sguardo a Roma: “Il decreto per Genova dovrà essere convertito in legge. Nell'ambito di questa operazione, in cui è possibile fare modifiche al testo, sarebbe giusto che il porto della Spezia e i suoi interporti di riferimento fossero considerati parti danneggiate dal crollo del ponte, e non esclusi a priori come accaduto in prima battuta”.