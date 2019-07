"Poche assunzioni per la Difesa in tre anni. Un timido segnale di ripresa"

La Spezia - Mai come adesso serve un piano industriale degli arsenali della Spezia, Taranto e Augusta che rischiano un’emorragia di personale. Questo è lo scenario, drammatico, emerso durante la commissione Difesa in senato che in questi giorni si sta occupando dello stato e le funzioni degli enti dell'area industriale della Difesa.



In queste settimane sono già stati ascoltati Sono già stati auditi il segretariato generale della Difesa/DNA e poi il direttore generale dell’Agenzie Industrie Difesa che gestisce nove degli originari 36 Enti industriali. Ieri è stato audito il Comandante Logistico della Marina, l’ammiraglio Eduardo Serra che ha relazionato sui tre arsenali della Spezia, Taranto e Augusta.

A riportare l’audizione è la sezione spezzina del sindacato Flp difesa che in una nota spiega: “Dopo avere fornito elementi informativi sulla struttura ordinamentale logistica della Marina e sulla mission affidata ai tre arsenali, e dopo aver riferito dei ridimensionamenti e trasformazioni degli arsenali con una progressiva riduzione del personale addetto, un crescente incremento delle attività manutentive svolte in "outsourcing" e una diffusa carenza di risorse per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture e l’aggiornamento degli impianti, il Cte Logistico si è quindi soffermato sull’attuale modello organizzativo ‘che ricalca essenzialmente una struttura di tipo cantieristico fondata su infrastrutture ed impianti quali assetti pregiati per la conduzione delle attività manutentive navali e risorse umane specializzate, in primis personale civile “ad elevato profilo tecnico, deputata allo svolgimento delle attività manutentive dirette”.

Sempre come riporta Flp Difesa, Serra ha poi illustrato il concetto di approccio logistico integrato nel settore della manutenzione navale, che si traduce in “attività manutentive di primo e di secondo livello, affidate agli equipaggi di bordo con l’eventuale supporto dei servizi di efficienza delle basi navali. “Le manutenzioni di terzo livello - si legge nella nota -sono invece affidate alle avanzate competenze tecniche delle maestranze degli Arsenali, mentre quelle di quarto livello sono eseguite dall’industria privata affermando che: ‘l’internalizzazione delle attività a medio contenuto tecnologico comporta pertanto benefici”mentre non appare efficace, a suo giudizio, “la re-internalizzazione delle attività a basso contenuto tecnologico’ .

“Serra - prosegue la nota - ha poi fornito dati sulle “attività produttive recenti dei tre Arsenali”, rilevando un valore percentuale di attività eseguite con risorse interne pari a circa al 15 % per gli Arsenali di La Spezia e Taranto e pari a circa al 23 % per Augusta rispetto all’esigenza manutentiva complessiva Si è anche sofferamato sulle principali criticità che affliggono oggi gli arsenali, essenzialmente riconducibili alla contrazione degli organici del personale civile (in particolare “figure tecniche” direttamente connesse alle manutenzioni navali”) a causa del così detto blocco del turn-over, e dalla mancanza di adeguati investimenti in impianti ed infrastrutture, che hanno determinato “la modesta produttività ed efficienza degli stabilimenti”.



Come riporta Flp, Serra ha rimarcato anche le ricadute negative determinate dall’applicazione delle legge sulla revisione dello strumento militare (244/2012), e fornito dati estremamente preoccupanti sui suoi effetti: “Le stime al 2024 prevedono una contrazione di personale pari a circa il 59 per cento su Taranto, a circa il 51 per cento su La Spezia, a circa il 47 per cento su Augusta, al netto del personale ex militare transitato nei ruoli civili e di coloro che hanno già presentato domanda di uscita anticipata in virtù della cosiddetta "quota 100". Ha fatto anche una drammatica considerazione sostenendo che il 2025 costituirà pertanto, per Arsenali di Taranto e La Spezia, un punto di non ritorno in cui la marcata riduzione del personale civile determinerà di fatto il collasso dell’attuale modello organizzativo”.



Sia per il sindacato che per Serra serve un piano industriale di forza armata che, valorizzando le specificità dei singoli stabilimenti, sia orientato ad acquisire quelle capacità in termini di impianti, infrastrutture e formazione del personale, in grado di assicurare il necessario supporto manutentivo mediante il ripianamento delle tabelle organiche ordinative previste unitamente alla finalizzazione degli interventi di adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture e degli impianti conseguenti al completamento del "Piano Brin".

“Una terapia - si legge nella nota di Flp Difesa - che riteniamo condivisibile e per la quale occorrerà spendersi in tutte le sedi, e noi lo faremo. E’ necessario a questo punto non disperdere nessuna figura professionale dell’ A.D. bensi’valorizzarne le specialita’ ed il ruolo, garantendo una dignita’ lavorativa equa tra tutti i Ministeri. Sono anni che le organizzazioni sindacali della Difesa lanciano grida di allarme sul decadimento degli Enti industriali, quasi sempre nel disinteresse generale. Da qualche mese assistiamo però a fatti nuovi: le 294 assunzioni straordinarie nel triennio, certo poca cosa ma comunque un segnale; poi le 235 assunzioni ordinarie 2019, il 60% destinato all’area industriale; ed ora anche l’attenzione del parlamento”.

Infine, il coordinatore Provinciale di Flp Difesa Cristian Palladino è fiducioso e richiama all’unita’ tutti i lavoratori civili della Difesa.