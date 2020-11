"Pmi Day 2020", nel segno della resilienza. Oltre duecento studenti coinvolti

La Spezia - In questo periodo di grande difficoltà, Confindustria La Spezia rafforza la sua partecipazione all’undicesima

edizione del "Pmi Day" (nella foto l'edizione 2019) l’evento nazionale che dal 2010 promuove il contatto fra gli studenti e le aziende associate a Confindustria allo scopo di promuovere la cultura d’impresa. Promosso dal Gruppo Piccola Industria di Confindustria La Spezia, quest’anno il "Pmi Day", risponde e si adatta al cambiamento e agli ostacoli imprevisti conseguenti alla pandemia, allo scopo di mantenere aperto il canale di comunicazione fra scuola e impresa. Introducendo la necessaria resilienza, le tradizionali visite aziendali, nell’impossibilità a svolgersi, diventeranno testimonianze video e l’opportunità di partecipare sarà resa disponibile on line ad oltre 200 studenti.



Con questo spirito e in questo obiettivo, venerdì, 20 novembre, le aziende Agenzia Marittima Lardon & C. Srl;

Cantieri Sanlorenzo Spa; C.T.S. – Centro Tecnologico Sperimentale Srl; Dott. Ing. Mario Cozzani Srl; EL.S.EL. Srl;

Gruppo Tarros; La Spezia Container Terminal SpA; Contship Italia SpA, porteranno una testimonianza nel corso di una videoconferenza, dove racconteranno l’azienda, la sua storia, i suoi valori e le loro specificità. Collegati on line gli studenti delle classi 5^ dei corsi: “Meccanico”, “Elettrico elettronico”, “Servizi commerciali”, “Audiovisivi” dell’Istituto Einaudi – Chiodo; le classi 5^ dei corsi: “Logistica” e “Meccatronica” dell'Istituto Capellini – Sauro e per l’Istituto Fossati – Da Passano, le classi 5^ “Informatico” e classi 3^ “Economico”. "Il Gruppo Piccola Industria di Confindustria La Spezia riconferma la sua adesione a questa importante iniziativa, quest’anno con un coinvolgimento numerico maggiore di aziende e studenti: un risultato che mi riempie di soddisfazione in considerazione delle difficoltà oggettive del momento - dichiara Renato Goretta, presidente Piccola Industria Confindustria La Spezia - Abbiamo messo in atto un principio che l’imprenditore conosce bene: la resilienza. Un’occasione come quella del Pmi Day, soprattutto per quanto rappresenta, la volontà di scambio fra chi fa impresa e chi si sta preparando al mondo del lavoro, deve mantenersi viva. Questo le aziende testimonieranno in videoconferenza. Un modo di lavorare che ha subito dei cambiamenti, un modo di studiare che è cambiato. Occorre reagire e organizzarsi diversamente, con determinazione e coraggio. Ognuno per quanto gli compete, lo sta mettendo in pratica con azioni concrete". Il Pmi Day è inserito nell’ambito della Settimana della Cultura d’Impresa, giunta alla XIX edizione e rientra tra gli eventi della Settimana Europea delle PMI organizzata dalla Commissione Europea.