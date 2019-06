"Per turismo e navigazione serve un'unica cabina di regia"

La Spezia - "La navigazione Golfo dei Poeti si conferma un'eccellenza per il turismo e per tutto il territorio, non solo per l'inaugurazione della moto nave Lerici che migliora la qualità del servizio. Di questa circolare se ne era parlato spesso ed è diventata realtà e sarà in funzione per tutto l'anno. La Navigazione del Golfo è una punta di diamante e ha partecipato a più di 300 fiere del turismo in Italia e all'estero". Lo ha dichiarato il direttore di Confartigianato la Spezia Giuseppe Menchelli a margine del taglio del nastro in passeggiata Morin per la motonave Lerici che collegherà la Spezia alle coste lericine.

A margine della presentazione è stato possibile anche scattare un'istantanea sulle esigenze del territorio. "Oltre ad alcuni interventi sui pontili - ha aggiunto Menchelli - e alcuni lavori sul piano tecnico la navigazione nel golfo, e il comparto turistico, necessiti di una cabina di regia dove si possano affrontare tutti gli interessi del turismo locale per ragionare su progettazione e coordinare gli interventi sul territorio".

Al taglio del nastro erano presenti anche un nutrito gruppo di rappresentanti della Regione, tra i quali il presidente Toti e l'assessore Giampedrone, la senatrice Pucciarelli, le parlamentari Gagliardi e Paita e i sindaci dei comuni della Spezia, Lerici e Porto Venere.

"La provincia di Spezia sta dando grandi soddisfazione in termini di numeri - ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine della presentazione della nuova motonave Lerici - , basti pensare all'aumento degli alloggi sulla Spezia, alla riqualificazione di Porto Venere con nuovi alberghi e strutture ricettive, ai numeri di Lerici e del Parco nazionale delle Cinque Terre. E' chiaro che il trasporto via mare, in un territorio dove la viabilità è sempre difficile e molto complicata da un punto di vista morfologico, è fondamentale per raggiungere questi luoghi. L'aumento della capienza e dei servizi rientrano appieno nella riqualifcazione turistica e nello sviluppo che la Spezia deve affrontare con grande tenacia. I trasporti via treno e mare sono senza dubbio i metodi più efficaci per dare qualità al turismo sul territorio".

Nel dettaglio la motonave Lerici ha una stazza lorda di 50 tonnellate, ospiterà circa 600 turisti in partenza dalla città per le località della riviera. Costruita presso i cantieri Boschetti di Cesenatico come la "cugina" battezzata "Levanto" e ordinata tre anni fa.

"Lerici - ha dichiarato Andrea Bertogna socio e uno degli otto amministratori di Navigazione del Golfo dei Poeti - è all'avanguardia e l'ultima nata della flotta. Ha una lunghezza di 33.5 metri e una potenza installata con due motori di ultima generazione euro 6, con una portata totale di oltre 3mila cavalli. Una potenza non comune e avrà un impatto minimo a livello di inquinamento. E' stata una delle nostre priorità. L'unità è destinata a viaggiare nel parco marino. L'unità entrerà in attività ufficialmente domani sulla linea delle Cinque Terre e andrà a migliorare lo standard del trasporto e stando attenti alla qualità del servizio".