"Per lo sviluppo bisogna lasciarsi alle spalle distacco e scetticismo"

La Spezia - "Il tessuto imprenditoriale spezzino, nel passato abbiamo avuto dei momenti peggiori. Oggi viviamo una condizione che si affianca al recentissimo fenomeno del turimo che, fino a pochi anni fa, era impensabile. Abbiamo anche quello industriale e occupazionale della nautica che rappresenta una realtà straordinaria. Sta ospitando non solo eccellenze ma crescita di opportunità per i giovani. Sono proprio loro al centro e su di loro dobbiamo concentrarci maggiormente. La situazione attuale dell'imprendoria va vista apprezzandone la positività e la vitalità anche in ambito della logistica e della portualità. Abbiamo tante presenze che hanno cominciato a muoversi. Sicuramente i segnali ci sono. Bisogna vincere la spezzinità e la ritrosia, bisogna lasciarsi alle spalle distacco e scetticismo". E' questa l'istantanea sul mondo del lavoro scattata da Roberto Battistelli, dottore commercialista titolare dello studio Battistelli, che assieme allo studio Zucchetti hanno organizzato per il 28 giugno alle 9.30 il convegno nell'auditorium dell'Autorità portuale "Risorse umane: da necessità a fattore di successo".

"Sarà una giornata - ha proseguito Battistelli - dedicata un tema fondamentale: come le risorse umane, quindi le persone, devono vivere l'azienda. Non parliamo eslusivamente dei dipendenti ma anche dei titolari, degli imprenditori. Bisogna pensare ad un pensiero di rinnovamento del ruolo di coloro i quali fanno parte del tessuto socio economico locale".

Nella giornata del 28 giugno, saranno presentate anche una serie di testimonianze. "Non saranno autoreferenziali - ha spiegato Battistelli - . Parleranno alla platea persone che potranno offrire spunti di riflessione. Il cambiamento è necessario, viviamo una condizione economica difficile e non possiamo rassegnarci. Tutti noi dobbiamo ripensare al nostro ruolo".