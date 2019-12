"Pensioni più eque e una legge quadro per la non autosufficienza"

La Spezia - Una legge quadro per tutelare i diritti dei pensionati. Questa è solo una delle motivazione che stamani ha richiamato, in presidio, sotto la prefettura almeno un centinaio di persone alla Spezia. "Sono tre le richieste che vogliamo porre al governo - ha dichiarato Carla Mastrantonio di Spi Cgil la Spezia -. Al primo posto mettiamo la rivalutazione delle pensioni, perché quello che è stato fatto fino ad oggi in Finanziaria, non è sufficiente: parliamo di 6 euro all'anno. L'altro punto è un fisco più equo e abbiamo accolto positivamente il provvedimento sul cuneo fiscale per i lavoratori, però rispetto ai pensionati la forbice si è allargata ancora. Noi chiediamo dunque maggiore attenzione. L'ultima richiesta, forse la più importante, è proprio la legge quadro sull'autosufficienza. In Italia ci sono provvedimenti, finanziamenti e sistemi di tutela ma serve un riordino".

Marcello Notari, di Uil pensionati ha aggiunto: "La battaglia è sulla legge quadro, perché un paese civile deve averlo. Ogni Regione legifera in maniera differente e serve ordine, un fondo nazionale che possa aiutare quelle famiglie che ne necessitano, perché si stanno impoverendo sempre di più. Il fondo va definito una volta per tutte. Serve un aiuto dallo Stato. Come sindacati, unitariamente, stiamo facendo una raccolta firme che verrà allegata alla presentazione di un provvedimento per la legge sulla non autosufficienza".

"Il potere d'acquisto delle pensioni - conclude Maurizio Delvigo di Fnp Cisl - è fermo da 10 anni. Non solo chiediamo la rivalutazione ma anche la defiscalizzazione. Il governo precedente ci ha ricevuto ma non è stato fatto nulla, anche questo ci ha incontrati ma nonostante le opportunità proposte siamo rimasti indietro. Questa manifestazione è a sostegno di quelle a Roma. Un altro punto è estendere ed elevare la quattordicesima a 1.500 euro. Le fasce più deboli vanno tutelate".