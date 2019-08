"Nuove assunzioni di civili o nel 2024 imploderemo"

La Spezia - Il blocco della assunzioni per quanto riguarda il personale civile della Difesa è una "tragedia". Usa proprio questo temine il capo di stato maggiore della Marina, l'ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone, di fronte alle quarte commissioni di Senato e Camera che lo hanno audito questa settimana. L'ex Comsubin, nominato a fine giugno nel ruolo più alto della Marina Militare, lancia un allarme con toni che non si discostano da quelli usati in queste settimane dai sindacati. "Se non riusciremo a far capire che la Difesa è sì pubblica amministrazione, ma con peculiarità uniche, nel 2024 saremo al punto di non ritorno. Certe capacità che si sono dimostrate indispensabili recentemente a Tripoli saranno perse e imploderemo. Dovremo rivolgerci a sottocommissioni straniere perché non sarà più possibile avere questa autonomia per il personale civile, elemento in dispensabile per la nostra attività", ha detto l'ammiraglio di fronte a deputati e senatori.



L'incontro è servito per delineare un quadro delle esigenze della Marina nel contesto di una "fase storica di grande accentuazione del ruolo strategico del mare. Stati Uniti, Cina, Russia, Iran, Egitto e Turchia sono impegnati in una corsa ad acquisire le sea lines of comunication indispensabili per le rotte militari e commerciali. L'80% delle merci e il 50% del commercio dei prodotti energetici mondiale avviene via mare. Stretti e canali divengono elementi critici essenziali per le ripercussioni che possono avere sui mercati”. Un accenno al Piano Brin, che dovrebbe garantire tra le altre cose anche la riconfigurazione tecnologica industriale e l'ammordernamento dei tre arsenali tra cui quello spezzino. "Non è sufficientemente finanziato: servirebbero 70 milioni all'anno ma ce ne sono solo 13 a disposizione".



Il Mar Mediterraneo "allargato", l'area che va dall'Iran al Marocco comprendendo anche Mar Rosso e Golfo Persico, è oggi uno degli spazi di maggior pressione. Uno spazio in cui "l'Italia non può esimersi dal giocare un ruolo importante. Stiamo assistendo a un diffuso rafforzamento dei dispositivi navali da parte di diversi Paesi. La Legge Navale del 2014 ci tiene allineati sul piano dello strumento militare ad una tendenza più che generalizzata. Ma una Marina Militare all'altezza delle sfide che abbiamo di fronte non può prescindere dal mantenimento del personale su livelli adeguati. L'obiettivo di 26.800 effettivi entro il 1° gennaio 2025 è stato fissato in una fase storica diversa e oggi non pare più realistico", ha sottolineato il capo di stato maggiore della Marina. Tra i nostri vicini c'è la Turchia con i suoi 44mila effettivi, il Regno Unito con 39mila, la Francia con 35mila e la Spagna con 26mila, "ma che opera in un terzo dei teatri in cui è invece impegnata la Marina Militare. Va da sé che con questa prospettiva saremmo la più piccola in termini relativi". Per questo Cavo Dragone auspica quindi che il personale militare sia portato a 30mila unità.



Dei pattugliatori polivalenti di altura - il primo varato poche settimane fa presso lo stabilimento Fincantieri del Muggiano - "credo che l'opzione per la costruzione di ulteriori tre oltre ai sette già previsti sia assolutamente da esercitare. Il Mediterraneo oggi è molto popolato da sottomarini non alleati, quindi auspico che almeno due di questi sia allestito in configurazione antisom". Proprio il programma per i nuovi U-212 NFS, i sottomarini di nuova generazione, vive ancora d'incretezze. Il programma per le nuove unità è per adesso finanziato solo per 806 milioni, un terzo dell'intero programma.