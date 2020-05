"Non siamo sereni, il futuro del Civ Mac è incerto"

La Spezia - Gli operatori di Piazza Cavour hanno resistito con le unghie e con i denti all'emergenza coronavirus rafforzando i servizi, per quanto possibile, con le consegne a domicilio e dandosi una mano tra colleghi. Mentre si aspetta di capire come andrà a finire questa pandemia permane un po' di incertezza sulle attività di sostentamento del Civ Mac. Presidente e amministratore, Rosy Brancaleone e Giovanni Iadarola, non nascondono un po' di preoccupazione per il futuro: “Al momento l'organizzazione delle attività collaterali, come le nostre classiche feste che rappresentavano un'entrata per il consorzio, sono bloccate perché non si possono fare. Il mantenimento del consorzio, nato nel 2006 al termine della ristrutturazione della piazza, prevede dei costi di mantenimento. Noi non abbiamo intenzione di chiedere nulla ai nostri colleghi che già pagano la quota associativa”.

“Non abbiamo mai chiesto niente a nessuno – concludono – ma non siamo molto sereni. Se arrivassero comunque aiuti concreti ne saremmo felici”.