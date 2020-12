"No alle trattenute in busta paga per i dipendenti Elleuno"

La Spezia - "Siamo totalmente contrari alla decisione unilaterale della cooperativa sociale Elleuno in merito alla trattenuta in busta paga dei lavoratori per i primi tre giorni di malattia". Promettono battaglia le segreterie di Fp Cgil, Cisl Fp, Fisascat Cisl e Uil Fpl, che continuano: "Procederemo contro ogni altra azione volta a penalizzare economicamente i lavoratori. I datori di lavoro, in qualunque ambito operino ed a qualsiasi comparto afferiscano, pubblico o privato, devono muoversi nel pieno rispetto delle regole contrattuali e legislative. E’ inaccettabile che iniziative che riguardano i lavoratori non siano precedute dall’apertura di un confronto con i sindacati. Se la cooperativa è in stato di crisi esistono metodi, procedure e tempi a norma di legge per affrontarla. Elleuno non si inventi prelievi forzosi a danno dei propri dipendenti e ci convochi, insieme troveremo la strada per tutelare i dipendenti e l’azienda, nell’ottica di preservare i posti di lavoro ed i livelli retributivi. Non può pensare di effettuare tagli di stipendio a lavoratori in gran parte a tempo parziale e già pesantemente colpiti dalla crisi. Diffidiamo pertanto Elleuno dal proseguire negli intenti che ha dichiarato e chiediamo l’immediata apertura del confronto sindacale. Diversamente procederemo nelle sedi opportune".



(foto di repertorio)