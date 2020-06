"Nautica ha saputo mettere testa fuori da trincea, sia da esempio"

La Spezia - “Questo è l’inizio di un percorso. Oggi consolidiamo un altro pezzo di questa strada. Sono partito questa mattina da Bocca di Magra con l'assessore Giampedrone e abbiamo attraversato tutto il Golfo per raggiungere la parte opposta. Siamo passati per le Fremm, abbiamo lambito i cantieri, siamo un po’ la San Diego d’Italia. Qui c’è tanta storia, tanta tecnologia, tanto know how. Non è un caso che questo protocollo sia la prima cosa importante che firmiamo alla Spezia dopo il Covid”. Lo ha affermato oggi pomeriggio il presidente Toti alla firma del protocollo per il Miglio Blu. “Un progetto – ha continuato – che non è solo una pista ciclabile, un pezzo di strada colorata, ma un modo di concepire l’impresa, raggruppando eccellenze, nel nome della sinergia fra i singoli. Ed è bello vedere tutti qui a ferro di cavallo le istituzioni dopo mesi di grandi sforzi. Oggi parliamo finalmente di futuro, dando per assodato che siamo riusciti a sopravvivere, a combattere, dimostrando di essere fra le regioni che prima di altri ha avuto il coraggio di dire che il nemico oggi non è soltanto il Covid-19 ma il fatto economico. La variabile tempo non è più trascurabile, il mondo della nautica ha saputo mettere fuori la testa dalla trincea. Che sia un esempio per tutti gli altri settori”.