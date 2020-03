"Molte imprese appese a un filo, Comune sospenda tassa di soggiorno"

Il consorzio Welcome to La Spezia: "In periodo di estrema incertezza chiediamo segnale di aiuto alle istituzioni".

La Spezia - “Alla luce di quanto appreso in merito all'incontro del tavolo tecnico del turismo convocato dall'Assessore Paolo Asti lo scorso 28 febbraio, il consorzio Welcome to La Spezia, portavoce di centinaia di strutture ricettive extralberghiere operanti nel territorio comunale, continua a richiedere con urgenza al Comune della Spezia la sospensione della tassa di soggiorno ed il posticipo del pagamento della Tari”.



“Nonostante questa proposta abbia creato una spaccatura tra le Associazioni presenti alla riunione – prosegue la nota del consorzio - rimaniamo dell'opinione che questi provvedimenti avrebbero effetti benefici per tutti gli operatori del turismo che, in questo periodo di estrema incertezza, chiedono alle Istituzioni un segnale di aiuto. La sospensione della tassa di soggiorno premierebbe quei pochi e coraggiosi turisti che, nonostante una situazione di allerta sanitaria, potrebbero comunque scegliere di alloggiare nella nostra città”.



“Il prezzo medio di vendita di una camera matrimoniale – spiegano - soprattutto sul mese di marzo, è talmente ribassato che la tassa di soggiorno risulta essere decisamente sproporzionata (ad esempio su una camera doppia venduta a 50 euro la tassa di soggiorno impatta per più del 10% sul prezzo finale). Il posticipo del pagamento della Tari, invece, andrebbe momentaneamente ad alleggerire la situazione economica di molte imprese turistiche che dovranno affrontare una flessione di fatturato talmente pesante da mettere seriamente a rischio numerosi posti di lavoro”.



“Siamo infine convinti promotori della necessità di realizzare una campagna pubblicitaria per la promozione ed il rilancio dell'immagine del territorio nei modi e nei tempi che il Comune riterrà più opportuni. Confidiamo nella sensibilità delle Istituzioni locali – concludono - al fine di trovare una quadra già nei primi giorni della prossima settimana. La sopravvivenza economica di molte imprese è appesa ad un filo molto sottile, occorre intervenire con tempestività prima che la barca vada a fondo”.