"Mano tesa per i commercianti, aspettiamo una risposta"

La Spezia - "La nostra mano è tesa nei confronti dei commercianti del centro, perchè il parcheggio di Europa Park è malleabile a qualunque iniziativa possa favorire il settore. Abbiamo cominciato a confrontarci e speriamo che i risultati si vedano presto". Lo ha detto Francesco Fiorino direttore Europa Park Srl questa mattina nel corso della presentazione dei dati del parcheggio di Piazza Europa (clicca XXXX).

Sul tavolo ci sarebbero diverse idee e al contempo si cerca di analizzare e capire come dare nuova linfa al tessuto economico della città che, salvo qualche nuova apertura nel food e nell'assistenza, conta numerose serrate anche nella prima periferia.

"Noi abbiamo avanzato alcune proposte e stiamo aspettando che arrivi una risposta - ha proseguito Fiorino -. Abbiamo grandi margini per aiutarli. I contatti ci sono stati. Daremmo ampia disponibilità nelle fasce anche dell'orari di ufficio, il sabato e la domenica. I prodotti sono pronti e aspettiamo fiduciosi una risposta".

"Anche con le associazioni di categoria - ha aggiunto Stefano Senese segretario generale Camera di Commercio Riviere di Liguria - le iniziative che abbiamo in mente, soprattuto in ambito culturale, verranno comunicate a brevissimo e piaceranno molto".



"Noi siamo disponibili - conclude Davide Mazzola amministratore Unico Europa Park Srl -. Anche perché sia la struttura del parcheggio che il sistema informatico che abbiamo adottato possono garantire in ogni momento delle politiche di utilizzo molto flessibili: che si tratti di un incentivo da parte del negoziante, oppure stampare dei biglietti per un evento. Se ad esempio i negozianti decidessero di fare un piccolo favore ai propri clienti possono prendere accordi con noi e avere una scontistica, convenuta anche con le associazioni, sulle tariffe più convenienti può dare un servizio a chi si reca in città. Sarebbe una sorta di convenzione supportata anche dal fatto che si tratta di un parcheggio a rotazione".