"Mancano i tecnici per le nostre aziende, serve un cambio culturale"

La Spezia - L'economia spezzina legata al mare ha fame di figure tecniche specializzate. Non solo per quel che riguarda Fincantieri, il cui amministratore delegato Giuseppe Bono ha recentemente lanciato un appello (leggi qui). Anche l'indotto e le altre grandi aziende della nautica e della meccanica sono alla ricerca di giovani formati in maniera specifica: si fatica a trovare marinai, tecnici di bordo, elettricisti nautici... Ci sono corsi brevi specializzanti, ma talvolta si sperimentano difficoltà nel trovare chi partecipi ai corsi stessi.



"La formazione tecnica è stata trascurata a favore della licealizzazione, che di per sé non è un problema, ma che deve comunque essere gestita. Questo comparto rimane decisivo per l'economia, come dimostra quello che accade in altri Paesi. E' per questo che scaturiscono affermazioni come quella di Bono. Serve un cambio culturale". Lo afferma ai taccuini di CDS il vice sindaco e assessore al Lavoro, allo Sviluppo economico e alla Formazione professionale, Genziana Giacomelli.

Una rivoluzione che richiederà tempo, dunque, ma che è già stata impostata, per lo meno a livello locale.

Da una parte l'amministrazione sta promuovendo il confronto con le aziende per comprendere quali figure professionali servano nell'immediato, mentre per cambiare le cose nel lungo periodo si guarda al coinvolgimento delle scuole e delle famiglie degli studenti.

"La Rete per il lavoro lanciato dall'amministrazione comunale - prosegue Giacomelli - ha aperto le porte all'agenzia scolastica regionale perché riteniamo sia necessario che in futuro gli educatori abbiano una maggiore capacità di indirizzare gli studenti verso lo sviluppo dei propri interessi. Sia chiaro: le discipline tecniche non dovranno essere messe in cima alla lista a prescindere, ma è giusto che siano prese in considerazione con la stessa importanza di altre".

Le scuole coinvolte sino a oggi hanno dimostrato di essere molto interessate all'argomento e sono tantissimi gli orizzonti da prendere in considerazione all'interno delle aziende spezzine attive nel campo della logistica, della nautica, della meccanica...