"Mail e messaggi dimostrano che abbiamo interpellato autotrasportatori"

La Spezia - Non tarda ad arrivare la risposta dell'organizzazione di Bilog 2019, in merito alle polemiche sollevate da Stefano Ciliento, Presidente Confartigianato Trasporti La Spezia e Nicola Carozza, responsabile sindacale Confartigianato, rispetto alla mancanza nelle sessioni programmate di un intervento in rappresentanza delle aziende dell'autotrasporto (leggi qui): "Numerose e-mail nonché messaggi inviati tramite WatsApp, dimostrano in modo inequivocabile che sono stati interpellati, proprio per il rispetto che AdSP, Camera di Commercio Riviere di Liguria e Circle nutrono nei confronti degli autotrasportatori, uno degli anelli fondamentali della catena logistica, alcuni rappresentanti di Confartigianato.

Tuttavia, tali esponenti dell’associazione Unatras, ringraziando per l’invito, avevano a suo tempo declinato l’offerta di intervenire in qualità di relatori, in una delle tredici sessioni in programma a Bilog, perchè impegnati altrove".

In relazione alle tematiche care all’autotrasporto da segnalare, tra gli speaker della due giorni di Bilog, Stephanie Kleine, coordinatrice del progetto europeo "Ursa Major Neo", nell’ambito del quale l’AdSP sta sviluppando il progetto pilota relativo a sistemi intelligenti di trasporto per il monitoraggio del traffico stradale e dell’occupazione degli stalli al parcheggio Stagnoni, in prossimità del gate portuale, fornendo agli autotrasportatori informazioni utili in tempo reale al fine di ridurre le code del mezzi pesanti in ingresso al porto.