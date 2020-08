"Lavoratori spezzini spinti a dimissioni. Non fatelo"

La Spezia - “Ogni giorno sono decine i lavoratori che si presentano ai nostri uffici spinti dalle aziende per rassegnare le dimissioni. Non devono farlo perché rimarrebbero senza stipendio e senza diritti: il nuovo decreto per rifinanziare la Cassa Integrazione è imminente.” Così Fabio Quaretti (foto), responsabile Tutele Individuali per la Camera del Lavoro e Andrea Benedetto, Ufficio Vertenze, che continuano: “La strada non può essere quella di aggirare il sacrosanto blocco dei licenziamenti in questa fase di emergenza sanitaria ed economica, ma salvaguardare lavoro ed aziende. Quindi lo ripetiamo a tutti i lavoratori: non date le dimissioni, aspettiamo il decreto e comunque come CGIL siamo a disposizione per tutelare lavoro e lavoratori in ogni momento, i nostri uffici sono aperti per tutto il mese di agosto.”