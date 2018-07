"Lavoratori delle ferrovie ancora senza stipendio"

La denuncia di Filt Cgil e Uiltrasporti: "Affidamenti dei lotti di gara con ribassi sproporzionati, nonostante lo sciopero nessuna soluzione".

La Spezia - Le segreterie provinciali della Spezia Filt-Cgil, Uiltrasporti e i lavoratori della società Boni del cantiere del trasporto regionale ferroviario della Spezia si sono riuniti ieri in assemblea, a seguito del mancato pagamento degli stipendi da parte della società. “Ad oggi - si legge in una nota dei sindacati - nonostante una comunicazione da parte della Boni SpA circa un anticipo del 50% della retribuzione da erogare ed un restante 50% ancora da definire, dobbiamo purtroppo constatare che nessun lavoratore ha ancora ricevuto lo stipendio”.



“Solita condizione riscontriamo per i lavoratori di Manital del cantiere Centostazioni della Spezia - si legge nella nota sindacale -, dove la società per l’ennesima volta – ci ha informato del ritardo nei pagamenti degli stipendi. Queste situazioni, che si stanno ormai verificando da parecchi mesi, sono diventate assolutamente insostenibili per i lavoratori che devono rispettare le scadenze di pagamenti come affitti, mutui e spese di vario genere. Il 20 luglio tutti i lavoratori degli appalti ferroviari hanno scioperato per le condizioni di incertezza del settore: gli affidamenti dei lotti di gara con ribassi sproporzionati ed i conseguenti esuberi di personale hanno portato le società al costante utilizzo degli ammortizzatori sociali, in esaurimento a breve a causa dell’introduzione del Jobs Act, e al continuo ritardo nei pagamenti degli stipendi”.



“Chiediamo un deciso intervento alle società committenti Trenitalia e Centostazioni per la tutela dei lavoratori degli appalti ferroviari - concludono i sindacati -. Dichiariamo, sin da ora, che in mancanza di risposte saremo pronti a una nuova mobilitazione e ad intraprendere qualsiasi iniziativa atta a tutelare il personale che ha sempre svolto il proprio lavoro con assoluta professionalità, in una stazione importante come quella della Spezia Centrale, che nel tempo ha assunto un ruolo di primaria importanza con l’implementarsi della vocazione turistica del nostro territorio”.