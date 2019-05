"Latte nelle scuole", alla Spezia coinvolti oltre 100 alunni

La Spezia - Torna alla Spezia il Programma "Latte nelle scuole", campagna di informazione destinata agli alunni delle scuole elementari, finanziata dall'Unione europea e realizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali per promuovere ed educare al corretto consumo di latte, formaggi e altri prodotti derivati.



"Latte nelle scuole" si svolge in tutta Europa e si concretizza in visite didattiche nelle aziende agricole, nella distribuzione di alcuni prodotti lattiero-caseari agli studenti e nella realizzazione di attività di informazione sui prodotti e di sensibilizzazione su una corretta alimentazione.



Nella provincia della Spezia il progetto è realizzato dalla Camera di commercio Riviere di Liguria attraverso la propria azienda speciale Blue Hub che ha organizzato una serie di attività di educazione al di fuori del contesto scolastico, in particolare organizzando alcune visite in aziende agricole della filiera lattiero casearia per far comprendere agli scolari come vengono prodotti il latte e i prodotti lattiero caseari dei loro territori. In tutto sono 115 gli alunni coinvolti impegnati nelle visite fino al 5 giugno.



"E' un programma dagli importanti risvolti economici e sociali – sottolinea Gianfranco Croese, componente della Giunta camerale in rappresentanza del settore agricolo – perché, oltre a educare i bambini al rispetto di un corretto, sano e consapevole regime alimentare, si propone anche l’obiettivo di fronteggiare il notevole calo della domanda (circa il 20%), che sta colpendo la filiera lattiero-casearia, una delle più importanti del nostro Paese, con conseguenze fortemente negative per le imprese e per i lavoratori dell’agricoltura, dell’industria e del commercio".