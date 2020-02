"La fake news su Levanto ha danneggiato già il turismo"

La Spezia - "La notizia falsa divulgata ieri da qualche fenomeno della disinformazione circa la quarantena imposta anche al Comune Di Levanto, da parte del Ministero della Salute a causa del coronavirus, ha ovviamente scatenato il panico non solo tra i cittadini liguri, ma anche tra i numerosi turisti presenti o che hanno pianificato un viaggio nelle prossime settimane e mesi". Lo scrive in una nota il consorzio degli affittacamere "Welcome to la Spezia" che prosegue: " Nell'immagine modificata apparsa ieri non solamente sul web, al posto di San Fiorano, è stato aggiunto con un programma di fotoritocco il comune di Levanto, scatenando una reazione a catena di panico e devastazione economica. Non è di certo la prima volta che accade, ma con l'arrivo del virus Covid-19, speculazioni, disinformazione e notizie false sono circolate su internet con una insistenza davvero preoccupante".

"Quanto successo ieri ha portato come effetto immediato - prosegue la nota -, oltre ad un danno d'immagine molto forte, un numero sempre maggiore di cancellazioni relativi a pacchetti vacanza o semplici prenotazioni alberghiere il cui impatto potrebbe avere effetti irreversibili sulle numerose attività commerciali locali. Più ancora, una buona parte delle cancellazioni ricevute aveva come giustificazione "Causa coronavirus - Levanto". Come Consorzio stiamo valutando la possibilità di sporgere denuncia verso ignoti con una richiesta pesante di risarcimento per danno economico procurato".

"Crediamo sia arrivato il momento di fare pagare di tasca propria i cretini che si divertono - prosegue -, in un momento già di per sè complicato, a distruggere un'economia alimentando panico e disinformazione".

"Chiediamo quindi a tutti gli organi preposti di attivarsi - conclude -affinchè venga individuato quanto prima il/i responsabile/i che dovrà rispondere oltre che di danno d'immagine anche di danno economico e procurato allarme. Non si può lasciare correre".