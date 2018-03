"La Spezia sarà la capitale mondiale della nautica"

In Comune la presentazione dello studio per il “Laboratorio dello sviluppo economico del settore nautico sul territorio spezzino”.

La Spezia - L'obiettivo è far diventare la Spezia capitale mondiale della nautica. A definire così il percorso intrapreso dall'amministrazione comunale è il sindaco Pierluigi Peracchini nel corso della presentazione del primo esito del “Laboratorio dello sviluppo economico” relativo alla nautica.

Ad illustrare i settori di indagine assieme al primo cittadino anche Genziana Giacomelli assessore al lavoro e all'università.

Nel corso della conferenza stampa è stato illustrato lo studio, elaborato da Eidos, dedicato al “Laboratorio dello sviluppo economico del settore nautico sul territorio spezzino”.

Nell'analisi settoriale sono stati individuati sette tematiche differenti: infrastrutture e aree, nuove tecnologie, sistema delle forniture, formazione delle risorse umane, accesso al credito, immagine del sistema settoriale locale e progetti in essere.

Per il sindaco Peracchini: “Vogliamo lanciare un segnale al mercato, perché la città ha tutte le potenzialità per diventare polo centrale internazionale. L'obiettivo è dare anche prospettive ai nostri giovani tenendo in primo piano la relazione tra università e nautica. Per questo pensiamo al prossimo avvio del Polo nautico alle Casermette. In questo studio è stato calcolato anche tutto l'indotto tenendo conto del settore turistico in relazione anche al porto commerciale”.



Nello studio sono stata messe in evidenza le esigenze del settore nautico e ad entrare nel dettaglio è stata l'assessore Giacomelli: “In questo momento nella nautica, da parte delle aziende e delle piccole medie imprese, sono particolarmente richiesti: porticcioli a secco, nuovi posti barca e bacini di carenaggio. Questo significa che servono spazi molto grandi, alcune di queste proposte non sono immediatamente cantierabili ma è possibile ragiornarci su in tempi brevi”.



Il punto della situazione sulla nautica spezzina. La nautica rappresenta attualmente uno dei settori più attrattivi per gli investimenti. I settori dell’economia italiana sono in crescita, ma la nautica sta andando oltre le previsioni. L’Italia è il primo Paese al mondo per valore delle esportazioni e per ordini di superyacht



Il trend positivo del settore è confermato anche da un incremento del 25% del numero dei contratti di leasing nautico. I posti barca in Italia risultano insufficienti (disponibilità di 1 posto barca ogni 3 imbarcazioni), in particolare se confrontati con altri Paesi competitor (ad es.: Francia e Spagna).

Il fatturato complessivo nazionale è concentrato nel distretto dell’alto tirreno (SP – LI). Tre cantieri presenti nel golfo della Spezia appartengono alla classifica dei primi 20 costruttori mondiali (Ferretti 2ª posizione, Sanlorenzo 3ª posizione, Baglietto 18ª posizione) ed un altro, Perini-Picchiotti, è leader mondiale dei supeyacht a vela. I 2 megayacht (“Ocean Victory” e “Serene”) realizzati da Fincantieri - Divisione Megayacht compaiono alla 12ª e 16ª posizione nella classifica mondiale delle imbarcazioni più grandi, per rispettivi 140 e 136 m.



“La nautica rimane un settore trainante dell'economia spezzina - ha proseguito Giacomelli – per il quale c'è grande interesse. All'interno dello studio sono emerse numerose idee progettuali. Il prossimo step sarà la costruzione di gruppi di lavoro per valutarne la realizzazione”.