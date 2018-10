"La Marina dia spazi alla città, ci sono occasioni che non possiamo perdere"

L'appello del presidente di Confindustria Francesca Cozzani: "Servono aree produttive". Il sindaco Pierluigi Peracchini: "A breve un documento unitario, poi l'interlocuzione con la Difesa".

La Spezia - Il convegno a tema Blue economy allestito ieri a Villa Marigola da Confindustria La Spezia ha consentito di prendere più o meno di petto un generoso novero di grandi temi spezzini. Tra questi, il nodo delle aree militari e il loro rapporto con il tessuto sociale e produttivo. “Quello degli spazi militari è un punto importante – ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini nel suo intervento -. Stiamo ultimando un documento con con tutte le parti economiche e sociali interessate (tra cui sindacati e Confindustria, ndr). Una volta pronto apriremo l'interlocuzione con Difesa. Cercheremo di rispettare il piano regolatore della Marina, ma indubbiamente è necessario, per avere uno sviluppo importante, far aprire la Marina alla città. Non solo dal punto di vista imprenditoriale, ma anche turistico. Pensiamo alle possibilità del Museo tecnico navale, una risorsa unica al mondo, ancora di più se integrata con la musealizzazione del sottomarino Da Vinci e con investimenti sull'interattività. Agendo sempre a condizioni economiche che poi diano risultati. Pensiamo che con la Marina e le altre istituzioni riusciremo a fare un lavoro significativo”.



Il ragionamento di Francesca Cozzani, presidente di Confindustria La Spezia, è partito dalla scarsità di aree per la cantieristica. “Altri cantieri vorrebbero venire nel nostro Golfo e attività già localizzare qui hanno bisogno di altri spazi, sia per costruire imbarcazioni sia per fare refitting su unità esistenti. Le aziende attendono con urgenza che la Marina militare prenda in considerazione le nuove necessità. Diamo atto alla Marina di avere già dato in uso alcune aree, anche se i tempi delle sue procedure interne sono troppo lunghi rispetto alle necessità aziendali. Ma ci sono richieste importanti e il nostro territorio non si può permettere di perderle. Ecco perché reiteriamo la richiesta alla Marina di offrire in uso alla città altre aree ad uso produttivo, sia a San Bartolomeo, sia in Arsenale”.



La numero uno di Via Minzoni ha specificato che “si chiedono concessioni lunghe, che permettano di ammortizzare gli investimenti per ristrutturazioni e impianti. Questa richiesta non deve assolutamente penalizzare l'attività propria dell'Arsenale nelle manutenzioni navali, che vorremmo anzi fosse potenziata e meglio pianificata. Perché ciò sia possibile, ci appelliamo al governo affinché stanzi fondi pluriennali per le manutenzioni delle navi della Marina”.



La richiesta di ulteriori spazi è arrivata anche da Ferruccio Rossi, presidente del gruppo Sanlorenzo. "Sogno sempre più una Spezia - ha detto - dove le barche non solo vengano costruite, ma possano anche soggiornare, essere mantenute, refittate, migliorate dal punto di vista dell'efficienza, andando così a creare ulteriore Pil per il territorio. Ma per fare tutto questo servono altri spazi sul mare, perché gli yacht non passano certo sotto i ponti".