“L’augurio è che la stazione crocieristica sia pronta il prima possibile”

Primo scalo spezzino per MSC Seaview, avveniristica ammiraglia della compagnia Svizzera. Massa: “Puntiamo sulla Spezia”. Giampedrone: “Ora serve il salto di qualità”.

La Spezia - La nave da crociera più grande mai costruita in Italia è arrivata nel Golfo dei Poeti. Prima novità della stagione su Molo Garibaldi, un colpo d’occhio diverso dalle tante altre navi che scalano La Spezia per la forma originale della zona di poppa. “È la nave al mondo con la maggiore disponibilità di spazio esterno - annuncia Leonardo Massa, country manager di MSC Italia -. Quest’anno alla Spezia movimenteremo oltre 160mila ospiti con una crescita del 30 per cento rispetto al 2018. Puntiamo sulla Spezia come uno degli hub di MSC Crociere”.



Il manager era in città anche venti giorni fa per la presentazione del project financing della stazione crocieristica. Oggi a bordo della Seaview c’è tutta la città: dal sindaco Peracchini all’ammiraglio Lazio, rappresentanti della politica, dell’imprenditoria e dei sindacati. Il rapporto tra la compagnia e il Golfo è di vecchia data. “Abbiamo da sempre un impegno sulla Spezia - sottolinea Francesco Zuccarino, presidente MSC Cruises -. Nel 1996 abbiamo iniziato il servizio delle merci che è ancora attivo. Ci auguriamo che la stazione crocieristica sia pronta il prima possibile per poter consolidare ancora di più la nostra presenza. Viva La Spezia!”.



Ci aveva pensato il comandante Giuseppe Galano a rompere il ghiaccio definendola “una delle città più belle d’Italia” e trovando la replica del presidente dell’Adsp Carla Roncallo: “Nave che fa onore a questo porto”. Una città che “deve saper offrire qualcosa di più” dirà Peracchini. Concetto poi sviluppato dell’assessore Giacomo Giampedrone: “È giunto il momento di fare il salto di qualità. Credo che la Spezia sia unica nel paesaggio e nella capacità di saper accogliere i colossi del mare”.



