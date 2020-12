La Spezia - “Gli Istituti Professionali nelle vocazioni del territorio: l’eccellenza della nautica”. Questo il meeting che si terrà lunedì 14 dicembre, alle ore 15.00, organizzato nell'ambito delle iniziative di orientamento, dall'Istituto "Einaudi-Chiodo", insieme a Provincia Della Spezia, San Lorenzo Yacht, CNA.



L’evento disponibile in modalità remota, su piattaforma GoToMeeting (di seguito il link d’invito per partecipare), cercherà di fare il punto sull’eccellenza della nautica nell'economia del territorio con particolare riferimento al rapporto scuola-lavoro, alleanza strategica e decisiva necessaria ad affrontare le sfide occupazionali e la crescita di qualità di un territorio. Dal primo settembre di quest’anno scolastico, infatti, per la prima volta sul territorio, l’Istituto Professionale “Einaudi-Chiodo” si è dotato dell'indirizzo "Cantieristica Navale allestitore Nautico". Corso, nato dalla preziosa collaborazione tra Istituto Professionale, Istituzioni e San Lorenzo Yacht, leader mondiale nella nautica di lusso.

Da questa sinergia è nato un percorso quinquennale che permetterà al termine del percorso di studi, la definizione di un profilo tecnico specializzato, mirato sul fabbisogno del settore.

È certamente una testimonianza di buona scuola, quella che nasce dall’intesa tra istruzione e mondo del lavoro, ha commentato Paolo Manfredini D.S. “Einaudi-Chiodo”, sostenere la crescita di un settore tra i più importanti del Made in Italy, con una formazione quinquennale, significa consegnare ai nostri allievi la possibilità di una collocazione professionale concreta e di qualità.

Nell'iniziativa, i relatori, avranno anche l'occasione di salutare famiglie e allievi della prima classe del corso “cantieristica navale, allestitore nautico”

All’evento parteciperà, Paolo Manfredini D.S. “Einaudi-Chiodo”, Pierluigi Peracchini, Presidente della Provincia Della Spezia, Roberto Peccenini, Provveditore agli Studi, Paolo Bertetti, San Lorenzo Yacht, Federica Maggiani, Presidente CNA e l’On. Lorenzo Viviani, per le conclusioni.

