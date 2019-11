"Iren non fa politica, ma fa impresa dando tanto ai territori"

La Spezia - “C'è chi afferma che dietro il progetto del biodigestore di Saliceti ci siano chissà quali interessi... ci siano gli interessi di un certo 'signor Iren'. Noi vorremo cogliere l'occasione per ricordare che il Gruppo Iren, che con la capogruppo è quotato in borsa, ha come soci principali, neanche a farlo apposta, tre Comuni guidati ciascuno da una differente compagine politica: Genova centrodestra, Reggio Emilia centrosinistra, Torino Movimento cinque stelle. Questo per dire che Iren – attaccata da più parti – non fa politica. Diversamente, cerca di fare impresa come meglio le è consentito sui territori di riferimento. Certe dichiarazioni su 'chissà cosa'è c'è dietro' sono a nostro modo di vedere assolutamente fuorvianti”. Così ieri l'avvocato Piercarlo Castagnetti, presidente di Recos, società del Gruppo Iren, nel corso della conferenza stampa convocata presso la sede Acam di Via Picco per fare il punto sull'iter procedurale del biodigestore la cui realizzazione è prevista nei prossimi anni a Saliceti, al confine tra i comuni di Vezzano e Santo Stefano.



“Iren – ha proseguito il presidente Castagnetti – è fra le maggiori realtà industriali del panorama italiano e ha nel Nord Ovest la sua collocazione più importante. Come in tutti i territori in cui opera, sta dando molto anche a questo. In termini di investimenti, sponsorizzazioni, compensazioni ambientali. E dividendi: le amministrazioni locali che, con pieno diritto, si stanno dichiarando contrarie all'impianto senza conoscerlo, sono amministrazioni di Comuni che hanno ricevuto e continueranno a ricevere dividenti. Ad esempio Santo Stefano: 75mila euro lo scorso anno”. Insomma, qualche sasso nella scarpa da parte dei vertici Recos a ormai un anno e mezzo da quella riunione alla ex Vaccari nel corso della quale l'ingegner Stretti annunciò cristallinamente gli intendimenti della società: un digestore per il trattamento anaerobico dell'organico a Saliceti, accanto all'esistente impianto che macina indifferenziato. “Alcuni esponenti politici a cui abbiamo chiesto di poter spiegare il progetto – si è rammaricato infine Castagnetti - ci hanno detto no, grazie. Non volevano sapere”.