"Investire sul 4.0 è indispensabile, non possiamo sottrarci"

La Spezia - “La Spezia è un mercato difficile ed è costituita da tante piccole e medie imprese che non hanno la possibilità di prevedere e pianificare investimenti importanti. E la digitalizzazione rientra tra queste e adeguarsi è un dovere che spetterà a tutte le imprese. Quindi non possiamo sottrarci”. Lo ha detto Ettore Antonelli, vice presidente di Confindustria la Spezia e consigliere Digital Innovation Hub, Liguria nell’ambito della presentazione del primo bando del Competence Center Start 4.0 presentato oggi nella Sala Pozzoli di Confindustria La Spezia. Si tratta del primo bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in tema di tecnologie abilitanti 4.0 per la sicurezza delle infrastrutture critiche. L’evento è stato organizzato da Confindustria La Spezia con il Digital Innovation Hub Liguria, l'incontro ha dato evidenza del primo risultato concreto a sostegno delle imprese che cuba 1milione e 600mila euro di finanziamenti.

“I canali tematici individuati dal bando interessano molto il territorio spezzino - ha proseguito – a partire dal porto e dalla cyber security, una delle economie trainanti che possono usufruire di questo finanziamento. Alla Spezia molte aziende hanno allungato il passo, ora si inizia a parlare di big data analysis e altre forme di innovazione. L’interesse di oggi è che le piccole e piccolissime imprese usufruiscano del bando, gli occhi sono puntati su di loro. Investire sul 4.0 è necessario, indispensabile”.



“ll Centro di competenza ha pubblicato il bando su iniziativa del Ministero dello Sviluppo economico - ha spiegato Roberta De Donatis, Ufficio progetti Start 4.0 -. Si tratta di una prima iniziativa che promuoviamo e si focalizza sullo sviluppo di tecnologie abilitanti in ambiti tematici su cinque domini: porti, energia, trasporti, sistemi idrici e sistemi produttivi. I beneficiari della misura sono le micro, piccole e medie imprese, singolarmente ovvero in partenariato. Le Grandi Imprese possono essere soggetti beneficiari solo se aggregate alle Mpmi. I progetti devono avere una durata pari a 12 mesi ed il contributo massimo concedibile per ciascun progetto è pari a 200mila euro”.

“Se facessimo un’istantanea del Paese - ha aggiunto - vedremmo una grande dinamicità. Finalmente sembra che ci sia una volontà di fare sistema tra i vari attori e stakeholders che si occupano di queste tematiche a partire dal mondo industriale al grande coinvolgimento dei centri di ricerca, del mondo delle università e delle istituzioni. Emerge anche un grande interesse da parte delle politiche regionali”.



Le domande di contributo dovranno essere redatte e presentate al Centro di Competenza Start 4.0 esclusivamente on-line (http://www.start4-0.it/bandi-attivi/) entro venerdì 31 gennaio 2020. Gli uffici di Confindustria La Spezia sono disponibili per ogni ulteriore informazione.