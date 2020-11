"Impegniamo tutte le risorse per lo sviluppo del porto"

La Spezia - "Dopo la stagione delle inchieste e i processi di riorganizzazione voluti dalla riforma Del Rio, che nel nostro caso è stata accentuata perché ha dovuto creare un sistema portuale contiguo e complementare ma fra due Regioni, i porti della Spezia e di Marina di Carrara hanno oggi bisogno di guardare al futuro concretizzando opere e progetti in itinere che possono assicurare sempre più efficienza al nostro sistema portuale e logistico. Siamo certi di essere in sintonia con la Ministra Paola De Micheli nella consapevolezza che il sistema portuale del Mar Ligure orientale ha tutte le originalità, funzionalità e potenzialità per svilupparsi in maniera sempre più sostenibile grazie anche ad anni nei quali ha dato ampia dimostrazione di saper crescere.

Per questo non può permettersi ritardi, anzi ha bisogno di accelerare i suoi progetti strategici e di sviluppo come la stazione crocieristica, il waterfront e la spinta ai trasporti su ferrovia, conseguenti alla omogeneizzazione delle sue funzioni e agli investimenti produttivi". Parola di Andrea Fontana (presidente dell'associazione Spedizionieri), Bruno Pisano (presidente dell'associazione Doganalisti) e Giorgio Bucchino (presidente dell'associazione Agenti marittimi), i quali, a nome dei tre sodalizi portuali spezzini che rappresentano, "esprimono soddisfazione e apprezzamento per la immediata nomina dell’ingegner Francesco Di Sarcina a commissario dell’Autorità del sistema portuale del Mar Ligure Orientale. Riconosciamo a questo proposito alla Ministra Paola De Micheli, per la scelta e i tempi, l’attenzione che, con questa nomina, ha avuto nei confronti dei porti della Spezia e di Marina di Carrara. La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nomina del Segretario generale, ha colto la necessità di garantire non solo l’immediata continuità ma anche di manifestare e imprimere sostegno nella conduzione delle politiche e delle gestioni operative della Adsp del Mar Ligure Orientale".



"Il porto della Spezia - continuano i tre presidenti - ha ambiziosi programmi di espansione e di riorganizzazione: sia il terminal Lsct Gruppo Contship che il terminal del Golfo Gruppo Tarros, si apprestano ad investire ingenti risorse private per nuove infrastrutture necessarie a mantenere alti i livelli di efficienza e attirare nuovi traffici. E siamo fortemente certi, come attori che operano in una comunità portuale coesa che, soprattutto in questo tempo che ci è dato, tutte le risorse vadano impegnate per lo sviluppo e la crescita, le quali richiedono, a loro volta, di velocizzare i tempi per aumentare la capacità di competere. Siamo convinti che l’attuale commissario che Lei ha nominato sarà in grado, come ha già ampiamente dimostrato, di condurre in futuro, nella continuità della guida e della gestione, ogni azione utile per il successo del nostro sistema e quindi del sistema Paese. Saremo lieti come operatori che la Ministra possa al più presto visitare il nostro sistema portuale".