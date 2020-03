"Il porto garantisca sicurezza ai lavoratori della logistica"

La Spezia - “Il trasporto di merci e persone è una funzione irrinunciabile per il funzionamento del Paese, tanto più in questa difficile emergenza sanitaria” Così Fabio Quaretti, segretario provinciale della Filt Cgil della Spezia, che continua: “I lavoratori della logistica rendono un servizio fondamentale alla collettività, garantiscono la consegna delle merci e la mobilità pubblica; non sono una rotella dentro un ingranaggio economico, ma un pezzo importante di una catena di solidarietà, un fattore determinante della tenuta della coesione sociale. Sono persone che si impegnano per il bene della comunità. Meritano rispetto e di lavorare in sicurezza.”



Continua Quaretti: “In porto le aziende concessionarie devono garantire ai lavoratori la totale sicurezza, attraverso le dotazioni sanitarie e il rispetto delle normative per l’emergenza. Le agenzie marittime devono favorire il più possibile lo Smart Working. “

Ed ancora: “il tema della sicurezza e della difesa dall’infezione del virus deve valere anche per il trasporto pubblico locale, per i lavoratori e gli utenti. I mezzi devono essere sanificati, gli autisti forniti delle dotazioni, le distanze e le capienze modellate secondo il decreto del Governo. Rivolgo poi un appello agli utenti per contenere al massimo spostamenti e consumi, gli autisti ed i corrieri sono già sottoposti a grandi stress ed anche la loro salute deve essere tutelata.”



Conclude Quaretti: “Per difendere la funzionalità e la salute del settore logistica serve la responsabilità di tutti gli attori coinvolti: aziende, lavoratori ed utenti. Ognuno deve fare la propria parte. Un grande sforzo collettivo e solidale che ci consentirà di uscire dalla crisi sanitaria e salvaguardare un settore vitale per il benessere del Paese”