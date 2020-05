"Il 50 per cento delle attività a rischio fallimento entro l'autunno"

La Spezia - Un autunno di lacrime e sangue. Gli unici settori rimasti in piedi saranno l'alimentare e il sanitario. E l'ipotesi funesta è che il 50 per cento delle attività commerciali rischiano di non vedere il 2021. E' il quadro, terribile, dipinto questa mattina in conferenza dai vertici di Confcommercio la Spezia dal presidente Gianfranco Bianchi, il direttore Roberto Martini e il responsabile del settore sicurezza Roberto Corsini.

Più volte il presidente Bianchi ha sottolineato che non solo quanto la pazienza sia finita ma dopo uno stop obbligato di 3 mesi i prossimi mesi saranno un'ecatombe. "Noi abbiamo pazientato come ci è stato chiesto - ha detto il presidente - abbiamo riposto fiducia in quelli che dovevano essere provvedimenti immediati: così non è stato. Stiamo aspettando ancora un decreto che non arriva e delle linee guida che non ci sono. Sarà un dramma anche per il turismo: dovremmo basarci in teoria sull'interno ma se non vengono modificati i codici per lo spostamento interregionale non sarà possibile nemmeno avere il turismo nazionale. Siamo arrabbiati, siamo stati lasciati soli e il governo invece che attuare provvedimenti come il resto dell'Europa che ha stabilito prima il fondo perduto e poi quello garantito ha fatto il contrario. Abbiamo ottenuto solo uno slittamento dei pagamenti. A queste condizioni non sopravviveremo. Abbiamo già perso tre mesi di incassi e ci ritroviamo sommersi dalle spese. Le nostre aspettative sono state disilluse su tutta la linea: chi è rimasto chiuso verrà risarcito di 2mila euro. La spesa media di un commerciante varia dai 3 ai 5mila euro al mese. Questa è la situazione".

Il direttore Martini ha sottolineato con forza la criticità del momento: "La condizione attuale è gravissima, le persone rischiano di non poter nemmeno mangiare. Ci vuole un'azione incisiva, dovremo andare a Roma e far valere i diritti".

Sul tema sicurezza la situazione non migliora. Roberto Corsini ha spiegato: "Il 18 dovranno esserci le aperture e per quanto tutti si stiano provando a preparare non ci sono ancora le linee guida che avrebbe dovuto emanare Inail. Sulla base di cosa possiamo garantire la sicurezza degli operatori e dei consumatori? Come associazione di categoria abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo: a partire dal 9 di marzo ad ogni clausola che cambiava informavamo costantemente i settori. Ma adesso, dopo tre mesi non c'è ancora niente di chiaro".



Un momento difficilissimo per tutti i settori, dove si sono salvati alimentare e sanitario. "Sono gli unici settori che sono e rimangono in piedi perché garantivano la prima necessità. Per gli altri il crollo della filiera dei consumi sarà pesantissimo e ha travolto tutti".

Un'epoca, quella del Covid-19, che comunque ha portato anche all'innovazione tra le aziende. "Cinquanta aziende - ha concluso il direttore Martini - si sono riconvertite nella produzione di mascherine e plexiglass".