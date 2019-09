"I tempi per salvaguardare l'arsenale stringono, il Parlamento sia informato"

La Spezia - La riforma mutilata e quella data impressa a fuoco: 2024. Se il ritmo di decadimento degli investimenti in personale dell'arsenale marittimo in qualche modo non verrà interrotto, tra cinque anni il deficit dell'organico civile della base navale toccherà il 51%. "Un punto di non ritorno. Il che non significa che chiuderemo battenti, ma semplicemente che il modello di gestione che usiamo oggi andrà rivisto". Lo spiega l'ammiraglio Giorgio Lazio, comandante marittimo Nord. Parole che seguono nel giro di qualche settimana quelle del capo di stato maggiore della Marina, l'ammiraglio Cavo Dragone e insieme a lui dall'ammiraglio Serra, comandante logistico della Marina Militare. Oggi l'alto ufficiale si è presentato in audizione presso la commissione lavoro presieduta da Maria Grazia Frijia. Per ribadire che i prossimi anni saranno di fondamentale importanza per i destini della base cavouriana.



Il discorso nasce dal mancato seguito dato alla Legge 244/12, che prevedeva una riduzione degli organici ma anche di liberare risorse da utilizzare per la razionalizzazione dei sedimi militari. Meno personale e quindi un risparmio di una massa di fondi che sarebbero rimasti dentro le basi, spesi per renderle più efficienti e moderne. Pronte quindi ad aprirsi a permute con i privati, capaci di generare nuove ulteriori risorse in un circolo virtuoso che si è interrotto nel momento in cui la spending review è stata confermata, ma le risorse sono finite altrove. "In alcuni capannoni dell'arsenale si lavora a settori - esemplifica l'ammiraglio - ma non posso invitare un'azienda privata ad occupare la parte attigua per una questione di sicurezza. Ecco, il Piano Brin stanzia fondi proprio per accorpare le lavorazioni militari in tre capannoni da rimodernare e quindi lasciare gli altri a disposizione di eventuali attori interessati. Per ora abbiamo la certezza del finanziamento solo di una prima tranche da 30 milioni di euro con cui abbiamo approntato un primo capannone. Gli altri due rimangono in attesa dello sblocco dei fondi per seguire la stessa sorte".

Non solo capannoni. Bacini di carenaggio, ma anche banchine e servizi di ormeggio. L'offerta potenziale dell'arsenale è ampia. "La logica però non è tra aree utilizzate e aree che non lo sono - ammonisce l'ufficiale - Sarebbe sbagliato pensarla così. Il discorso è la flessibilità: oggi ho aree che so per certo non serviranno per scopi militari nei prossimi, diciamo, due anni e quindi le offro a chi volesse utilizzarle nel frattempo per altre attività. Di recente un cantiere privato ha costruito negli spazi della base lo scafo di uno yacht. Ma deve essere un sistema dinamico e dinamico deve essere il dialogo in merito. Non possiamo ingessarlo".



Su tutto questo però piomba la scure dei tagli. Oggi in arsenale ci sono 581 dipendenti civili, quando il fabbisogno stimato dovrebbe essere di più di ottocento. "Questa situazione si aggraverà per gli esodi, tra quota cento e quelli normali, e non verrà compensato dal piano straordinario di assunzione per il triennio 2019-2021 che prevede 59 assunzioni per la Marina Militare su tutto il territorio. Una cifra che si tramuterà per l'arsenale spezzino in 10 nuovi arrivati, un funzionario e nove assistenti, più due ulteriori funzionari per il CSSN. C'è da dire che, a fronte di questa stima, di concorsi banditi ancora non ce ne sono. L’ultimo risale al 2017 e riguardava l’Idrografico di Genova".

Il problema è proprio nelle officine, lì dove si potrebbero formare nuove professionalità in linea con lo sviluppo tecnologico delle unità più moderne della Marina, a partire dalle Fremm e a finire con le Ppa presto in linea. Ma l'età media delle maestranze è molto alta e il piano di reinternalizzare certe competenze e certe lavorazioni (per quel che riguarda artiglierie e geobussole, per esempio) cozza contro una facile constatazione. Non ha senso investire tempo e denaro per un lavoratore che andrà in pensione magari tra cinque anni. "Al 2024 arriveremo quindi con un deficit del 51% sugli organici. Questo è molto preoccupante perché non ci permetterà di supportare il business model odierno - spiega Lazio - Un contributo potrebbe arrivare dal personale militare in transito al civile, ma di solito chi fa questo passaggio lo affronta per motivi di salute e quindi è più facile che siano impiegati nella parte amministrativa".

Ad oggi quindi l'incertezza è massima. "Sarà il punto di non ritorno: il modello che ha gestito l’arsenale per tanti anni non sarà più sostenibile. Non vuol dire che l’arsenale chiuderà ovviamente, vuole dire che bisognerà rivedere quel modello. Come? Non lo so. Ci sono opzioni in testa al Comando Logistico, ma al momento non si può dire di più. Mi sento però di assicurare che qualunque modello salvaguarderà il collegamento con il territorio". Maestranze assunte dal privato, magari da una delle grandi aziende del settore difesa, che la mattina varcheranno Porta Principale per lavorare da esterni? Per ora la lettura che pare più plausibile. "L’arsenale rimarrà il luogo deputato ad ospitare navi e sommergibili e alla loro manutenzione - chiosa l'ammiraglio Lazio - D'altra parte l'Italia ha investito molto negli ultimi anni nel rinnovamento della squadra navale. Noi confidiamo nel lavoro di informazione in Parlamento per far comprendere che i tempi iniziano a stringere". La partita insomma si gioca a Roma. La terza commissione ha già in programma di chiamare i deputati e senatori del territorio in audizione per esprimere la necessità di fare fronte comune. Appuntamento al prossimo mese.