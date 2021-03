"I sostegni non bastano a coprire le perdite subite dalle imprese"

La Spezia - "Sui ristori alle imprese apprezziamo il metodo applicato dal Governo con il superamento del criterio dei codici Ateco, l’attenzione alle piccole imprese con la rimodulazione dell’intensità dei contributi, la rapidità dell’erogazione. Tuttavia va incrementata la quantità di risorse da destinare agli imprenditori, in particolare per i settori più colpiti": è il commento espresso dal presidente di Confartigianato Paolo Figoli sul cosiddetto 'Dl Sostegni'. L'area fiscale della spezzina ha già effettato una prima sintesi del Decreto Sostegni: per accedere al contributo serve un calo di almeno il 30% del fatturato e dei corrispettivi medi mensili 2020 rispetto a quelli 2019; il contributo spetta a chiunque abbia avuto il calo indipendentemente dal Codice Ateco; il contributo è determinato in percentuale sul calo medio mensile del fatturato con percentuali calanti al crescere dei ricavi totali 2019; il contributo varia 60% del calo per i soggetti con ricavi fino a 100 mila euro nel 2019; 40% sopra 400 mila e fino 1 milione di euro; 30% sopra 1 milione e fino a 5 milioni di euro; 20% sopra 5 milioni e fino a 10 milioni di euro; per le persone fisiche il contributo minimo è 1000 euro per gli altri soggetti 2000 euro; non si potrà richiedere tale contributo sino a quando l'Agenzia delle Entrate non aprirà il portale. "Le risorse stanziate nel Dl Sostegni, anche a fronte delle nuove misure restrittive anti-Covid - prosegue Figoli - non sono sufficienti a indennizzare in maniera adeguata le imprese per le ingenti perdite subite a causa della crisi. Confidiamo che con il prossimo scostamento di bilancio annunciato dal Presidente del Consiglio Draghi si possano soddisfare le aspettative delle imprese. Apprezziamo l’impegno del Governo per intensificare la campagna vaccinale, condizione fondamentale per consentire anche la ripresa dell’economia".