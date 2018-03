"I paesaggi più belli non bastano, senza accoglienza non ci sarà mai turismo"

Mireille Duchamp, già presidentessa degli accompagnatori liguri, interprete e guida, legge le carte a un settore tutto da costruire. "Mancano le strutture e manca una regia unica. Un ristorante cattivo basta a crearti una brutta fama".

La Spezia - “Si parla tanto di turismo e tutti dicono la loro. Ma pochi sanno davvero cos’è il turismo”. Trasporto, accoglienza, ospitalità, servizi organizzativi, servizi ricreativi e commercio: "voci che dovrebbero girare tutte assieme". In base a questo è facile affermare che no, la Spezia non è una città turistica. Ci ha pensato Mireille Ducamp, guida turistica, docente di lingua, interprete e direttrice tecnica di Union Tour a suonare una sveglia. A dire che tutto ciò che è stato costruito in questi anni su questo tema poggia su gambe fragili, da rinforzare al più presto.

L'app TPhone sviluppata dalla sua azienda è la porta d'accesso alla città associata alla nuova cartina della città presentata alla Triennale di Milano (qui per approfondire), all'interno della quale ci sono i percorsi di visita. Un progetto che sta tuttora crescendo e che potrebbe essere un primo esempio del "fare sistema" che manca. Associata di European women's management development international network, è stata invitata dall'associazione delle "donne leader" spezzine a fare il punto su un tema che la città dibatte da anni. Spesso, a quanto pare, con superficialità. "La verità è che puoi essere nel luogo più bello del mondo, ma se l’accoglienza non è all’altezza non ci sarà mai turismo", spiega Duchamp, parigina di nascita e spezzina d'adozione.



"Con accoglienza intendiamo una serie di fattori disparati, che va dai trasporti ai negozi. Aspetti che non hanno una regia unica in Italia, e questo è un grave handicap. Per aver condotto turisti per decenni, posso dirvi con certezza che si associa un servizio a tutto il territorio: basta un ristorante in cui si mangia male per rovinare la fama di tutta una zona. E questo è da prendere molto sul serio perché il veicolo più efficace del mondo per far parlare di sè rimane tuttora il passaparola". Un meccanismo potenziato dalla rete. La differenza tra improvvisazione e industria sta tutta qui, a una prima lettura. Ecco perché, secondo Duchamp, serve formazione e professionalità. E una politica che guidi il processo. "Per prima scegliere quale tipo di turismo si vuole fare, poi farlo bene. A Rimini hanno puntato tutto sul turismo balneare, che significa svago e divertimento. E lì c'è svago e divertimento, dalla spiaggia alla notte - esemplifica - Ancora più significativo è quello che è successo in Costa Azzura. Hanno creato un turismo legato ai casinò e ai porti per gli yacht, hanno reinvestito le entrate in alberghi di lusso attrezzati per meeting e convegni e ora il Principato di Monaco è uno dei poli congressuali più importanti d'Europa".

Da noi questo meccanismo, invocato ma ancora tutto in astratto, è chiamato talvolta destagionalizzazione. Appare chiaro che la Spezia non ha ancora costruito il fulcro attorno a cui far ruotare il settore. Un po' di turismo crocieristico, un po' di turismo culturale, un po' di turismo escursionistico. Per l'ex direttore del Museo Tecnico Navale e l'associazione Dalla parte dei forti è il turismo legato alle fortificazioni militari il poker d'assi in mano alla città (qui per approfondire), patrimonio unico a livello italiano e non solo. Ma la strada è ancora tutta da tracciare, magari partendo dalla valorizzazione della cinta muraria e dai forti sulle colline da poco passati in mano al Comune della Spezia (qui per saperne di più).



Nonostante non si sia ancora iniziato a fare le cose sul serio, nel 2017 la sola città ha segnato un nuovo record di presenze, composta da 321mila stranieri e 141mila italiani. Numeri che rappresentano una base importante. Cosa offriamo a questi viaggiatori? "Intanto una scarsa ricettività. In provincia ci sono 171 strutture alberghiere, poche hanno il ristorante e i 4 stelle si contano sulle dita della mano. Qualcosa che rappresenta un grave problema quando guidi gruppi numerosi - riporta Duchamp - Sapete cosa succede? Che ci sono decine e decine di persone che vengono qua per vedere Porto Venere e le Cinque Terre e la sera dormono a Montecatini Terme".

In compenso il fenomeno affitto casa della nonna è esploso da tempo. Da un lato si compensa così la mancanza di posti letto, dall'altro si contribuisce a fare del turismo un modo per arrotondare e non una vera industria. "L’extralberghiero è cresciuto in maniera esponenziale, il concetto di ospitalità diffusa ha portato alla Spezia città 597 strutture ricettive tra bed and breakfast, ostelli e case vacanze. Parliamo solo di quelle emerse, perché molte di più ce ne sono che non sono controllate. Anche questo è un aspetto su cui bisognerebbe intervenire. La tassa di soggiorno aumentata? Almeno vada all’abbellimento della città: strade, aiuole e marciapiedi sono il primo volto dell'accoglienza di una città. Siamo usciti dal momento di crisi, lo dicono tutti gli indicatori, è ora il tempo per avere uno slancio propositivo".