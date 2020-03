"I Comuni procrastinino le scadenze"

La Spezia - “In piena emergenza Coronavirus i Comuni devono procrastinare i termini per presentare domande di accesso a servizi sociali, agevolazioni, bonus, ed anche i pagamenti di tributi.” Così le segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil e Spi Cgil, Cisl pensionati e Uilp Uil. Continua la nota: “Dobbiamo difendere le categorie più a rischio, a partire dagli anziani. Inoltre, molte delle nostre sedi sul territorio sono chiuse o ricevono su appuntamento per questioni urgenti, quindi diventa più complicato procurarsi la documentazione tipo ISEE. È necessaria quindi una moratoria per le situazioni in essere e l’attivazione di corsie preferenziali per le categorie più bisognose che devono accedere a servizi di assistenza e welfare. Come Organizzazioni Sindacali siamo disponibili ad offrire la massima collaborazione agli Enti locali sul territorio.”