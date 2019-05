"Giusto finanziare gli alberghi che fanno gli alberghi, ma non la norma retroattiva"

La Spezia - La Regione Liguria non erogherà contributi per lo sviluppo del turismo alle imprese ricettive che negli ultimi tre anni hanno ospitato migranti. La misura è contenuta infatti nella proposta di legge della Lega approvata da Piazza De Ferrari con 16 voti a favore, l'intero centrodestra, e 11 contrari, l'opposizione tutta formata da Pd, M5S e Rete a Sinistra-LiberaMente Liguria). Una norma che esclude insomma dai contributi per la riqualificazione turistica gli alberghi e gli ostelli che hanno firmato le convenzioni del sistema Sprar. La notizia ha destato un fiume di polemiche e ha fatto letteralmente il giro d'Italia, così Federalberghi ha deciso di entrare nel merito, ufficializzando la propria posizione: "E' un problema complesso, che richiede soluzioni ponderate - ha detto Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi, in rappresentanza anche della realtà spezzina - Lo dico soprattutto a chi sta affrontando l'argomento sui social network con toni da cori da stadio, a sostegno dell'una o dell'altra tesi. Non è un tema su cui ci si deve dividere in fazioni, occorre capire ciò che è meglio per

il Paese e per l'economia turistica".



Secondo Nucara "è giusto che i finanziamenti destinati agli alberghi vadano agli alberghi, quelli per le case di riposo alle case di riposo, quelli per i centri d'accoglienza ai centri d'accoglienza, e così via. Mentre ci convince meno l'ipotesi di una riclassificazione d'ufficio, per di più a posteriori, con efficacia retroattiva, che sostanzialmente dice: se

ieri hai ospitato migranti oggi non sei più degno di essere considerato un albergo, non hai più le caratteristiche della struttura ricettiva che può concorrere a parità con gli altri alle opportunità che la regione mette a disposizione di chi fa impresa. Il direttore di Federalberghi ha ricordato che "si tratta di aziende che hanno operato in accordo con lo Stato e su richiesta dello Stato, stipulando una convenzione con la Prefettura. Ragion per cui - ha concluso Nucara -

Federalberghi invita tutti a un confronto sereno, nel rispetto del principio sacrosanto che la regione porta avanti e che noi condividiamo, cioè far sì che le risorse destinate allo sviluppo del turismo siano impiegate effettivamente in questa direzione. Ma evitando di tagliare i problemi con l'accetta e di far danni penalizzando le strutture che hanno l'unica colpa di aver risposto positivamente ad una richiesta dello Stato".